Tra le notizie che arrivano dal mondo un posto in primo piano spetta ovviamente al nuovo fronte che si è aperto in Medio Oriente con l’accatto di Israele all’Iran. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo proprio da Israele, che ha lanciato nella notte una serie di attacchi “preventivi” nella Repubblica Islamica contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. “Siamo in un momento decisivo nella storia di Israele”, ha dichiarato Netanyahu in un videomessaggio registrato. “Pochi istanti fa Israele ha lanciato l’Operazione Leone Nascente, un’operazione militare mirata a contrastare la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele. Questa operazione continuerà per tutti i giorni necessari a rimuovere questa minaccia”, ha aggiunto, suggerendo quindi che l’offensiva per neutralizzare il programma nucleare del nemico potrebbe protrarsi.

La Commissione Ue ha erogato la quinta tranche del suo prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria (AMF) all’Ucraina, del valore di 1 miliardo di euro, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Ue quale principale donatore dell’Ucraina dall’inizio della guerra di aggressione della Russia, con un sostegno complessivo che si avvicina ai 150 miliardi di euro. In totale, l’Amf ammonta a 18,1 miliardi di euro e rappresenta il contributo dell’Ue all’iniziativa di prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie (Era) guidata dal G7, che mira complessivamente a fornire circa 45 miliardi di sostegno finanziario all’Ucraina.

Passando all’Africa, la Carovana della fermezza “Al Soumoud”, partita da Tunisi il 9 giugno scorso, come iniziativa simbolica di solidarietà verso la popolazione di Gaza, è attualmente bloccata alla periferia di Sirte, in Libia, in attesa del via libera da parte delle autorità di Bengasi. Secondo i coordinatori del convoglio, la situazione si è complicata nonostante il sostegno ufficiale manifestato solo il giorno precedente dal ministro degli Esteri del governo della Cirenaica. Nel pomeriggio di ieri le forze di sicurezza e dell’esercito riconducibili alle autorità della parte orientale della Libia hanno fermato il convoglio all’ingresso di Sirte, rendendo necessario attendere un’autorizzazione formale da Bengasi per poter procedere oltre.

Spostandoci in Asia, il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato ad Ahmedabad, sul luogo dello schianto del Boeing 787 di Air India avvenuto ieri e nel quale sono morte almeno 265 persone. Il volo 171 della compagnia aerea indiana è precipitato sugli edifici della città indiana nordoccidentale, poco dopo il decollo verso l’aeroporto londinese di Gatwick. L’Air India ha confermato che 241 delle 242 persone a bordo non sono sopravvissute; solo un cittadino britannico è riuscito a salvarsi riportando solo lievi ferite.

“Ti amo, per favore aspettami”. Sono queste alcune delle parole contenute nella lettera scritta nell’aprile del 1962 da John Lennon alla sua prima moglie, Cynthia Powell, che sarà messa all’asta il 9 luglio da Christie’s a Londra, con un valore stimato tra le 30.000 e le 40.000 sterline (tra i 35.000 e i 46.000 euro). Lennon la scrisse all’età di 21 anni mentre coi suoi Beatles si stava esibendo ad Amburgo, quando ancora la band non aveva raggiunto il successo mondiale. Nella missiva il leader dei Fab Four dice a Cynthia “mi manchi terribilmente” e ancora, “per favore, aspettami e non essere triste, lavora sodo”, facendo anche un’allusione a sfondo sessuale.