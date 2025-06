Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo si viaggia dagli Stati Uniti a Israele. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo proprio dagli Usa, dove dilagano le proteste contro le politiche anti immigrazione dell’amministrazione Trump. A San Francisco il bilancio dei manifestanti arrestati è salito ad almeno 150: lo riporta la Cnn. I manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato “diverse” persone, sottolinea l’emittente tv. E sull’invio di centinaia di marines a Los Angeles si è scagliato il governatore della California, Gavin Newsom, che su X ha definito questa scelta “la folle fantasia di un presidente dittatoriale”.

Spostiamoci in Medio Oriente. Israele ha reso noto che l’attivista svedese Greta Thunberg sta lasciando il Paese su un volo per la Francia, dopo essere stata fermata insieme ad altri attivisti a bordo della nave umanitaria Madleen diretta a Gaza e condotta all’aeroporto di Tel Aviv per essere espulsa. “Greta Thunberg sta lasciando Israele su un volo per la Francia”, si legge in un messaggio del ministero degli Esteri israeliano pubblicato su X, accompagnato da due foto di Thunberg a bordo di un aereo.

Buone notizie per la capitale dell’Argentina. L’inflazione a Buenos Aires è stata dell’1,6% a maggio, il livello minore dal luglio del 2020, quando fu dell’1,4%. Lo ha reso noto oggi l’Istituto di Statistica e Censimenti di Buenos Aires, riportato dai principali media argentini. Il calo si deve al forte calo dei prezzi delle verdure e dei legumi (-4,9%), delle tariffe residenziali del gas (-2,3%), degli elettrodomestici (-3,3%) e dei biglietti aerei (-6,9%) senza grandi cambiamenti nei prezzi della frutta (+0,7%) e dell’abbigliamento e calzature (+0,9%).

Dalla Colombia, il governo di Gustavo Petro ha convocato i rappresentanti diplomatici stranieri accreditati nel Paese per chiedere sostegno alla comunità internazionale a seguito dell’impatto politico derivante dall’attacco al senatore e candidato alla presidenza Miguel Uribe e ai conseguenti pericoli per la pace e la democrazia nel Paese. Lo ha riferito la ministra degli Esteri, Laura Sarabia, che ha ricevuto ieri presso il Palazzo di San Carlos, sede del Ministero degli Affari Esteri, almeno 70 ambasciatori.

Chiudendo sempre dal Sud America, la Procura boliviana ha accolto la denuncia presentata dal ministero della Giustizia contro Evo Morales per terrorismo e altre sette accuse, a seguito dei blocchi stradali organizzati dai sostenitori dell’ex presidente per imporre la sua candidatura alle elezioni del 17 agosto, già scartata dalle autorità. “Ciò implica l’apertura di un’indagine”, ha dichiarato il procuratore generale, Roger Mariaca, in una conferenza stampa.