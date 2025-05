Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono numerosi aggiornamenti dal punto di vista della cronaca e della politica internazionale. Vediamo le news nel dettaglio.

Partiamo dalla Francia, dove alla vigilia del Festival di Cannes, decine di grandi nomi del cinema mondiale, da Pedro Almodovar a Richard Gere, hanno denunciato il “silenzio” di fronte alla guerra a Gaza. “Noi, artisti e personalità della cultura, non possiamo restare in silenzio mentre a Gaza è in corso un genocidio”, si legge nel testo pubblicato nell’edizione di domani del quotidiano francese Libération.

Spostiamoci in Medio Oriente, il presidente Usa Donald Trump è appena arrivato a Riad in Arabia Saudita per una missione nella regione mediorientale. Un tappeto viola è stato steso sotto l’Air Force One dal quale è sceso il tycoon, accolto dal principe ereditario del Paese Mohammed bin Salman. Si tratta del suo primo importante viaggio diplomatico all’estero del secondo mandato e comprenderà anche visite in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Nel Regno Unito, un uomo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso “con l’intento di mettere a repentaglio vite umane” presso l’ex residenza del primo ministro britannico Keir Starmer. Lo ha annunciato oggi la polizia londinese. L’incendio, divampato la notte scorsa, ha danneggiato l’ingresso della proprietà.

Passando all’Asia, il presidente Xi Jinping ha annunciato che la Cina fornirà prestiti per 9,2 miliardi di dollari ai Paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Xi ha detto che allo scopo di “sostenere lo sviluppo dei Paesi di America Latina e Caraibi, la Cina metterà a disposizione linee di credito per 66 miliardi di yuan (circa 9,2 miliardi di dollari)” per finanziare progetti di vario tipo, dalle infrastrutture alla crescita sostenibile.

L’esercito israeliano (Idf) ha reso noto su Telegram di aver colpito nella notte un “notevole” numero di “terroristi” di Hamss che operavano in un centro di comando e controllo situato nell’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Il centro “veniva utilizzato dai terroristi per pianificare e realizzare attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell’Idf”, si legge inoltre in un comunicato.

Dall’Europa, il governo tedesco ha annunciato di avere arrestato quattro leader di un’organizzazione estremista di estrema destra che si autodefinisce “Regno di Germania” che cercava di minare l’ordine democratico del Paese. Lo riporta la stampa tedesca precisando che l’organizzazione è stata messo al bando.

Concludendo dal fronte indiano-pakistano, l’esercito di Islamabad ha annunciato oggi un nuovo bilancio delle vittime degli scontri con l’India avvenuti la scorsa settimana: almeno 40 civili e 11 soldati sono rimasti uccisi. Nel comunicato del ministero si parla di “40 civili uccisi, tra cui 7 donne e 15 bambini, e di 121 feriti, tra cui 10 donne e 27 bambini”, aggiungendo che “11 soldati sono stati uccisi e altri 78 feriti”.