Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo segnaliamo vari casi di cronaca e non, dalla preoccupante apparizione di scritte con le svastiche collegate al nome di Trump in una città americana, alla scomparsa di una coppia britannica in Afghanistan.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove i residenti di una città di Norwich, nel Connecticut, sono rimasti scioccati dopo che delle svastiche con il nome “Trump” sono apparse in giro sui muri. La polizia di ha ricevuto almeno sei segnalazioni di graffiti con il simbolo nazista nella parte occidentale della città. Gli ufficiali stanno ora esaminando attentamente i filmati per identificare il o i colpevoli, mentre è stata avviata un’indagine per stabilire se ci siano o meno i presupposti per parlare di “hate crime”, crimine d’odio.

In Medioriente una coppia di anziani britannici è stata arrestata dai talebani in Afganistan per aver tenuto corsi destinati a madri e bambini. Peter Reynolds, 79 anni, e sua moglie Barbie, 75 anni, avevano appena terminato una sessione di formazione e stavano tornando a casa nella città centrale di Bamiyan, quando sono stati arrestati lo scorso ​​1° febbraio. La figlia non ha più avuto loro notizie, dopo che in primo momento era riuscita a sentirli anche dopo l’arresto.

Spostiamoci in Germania, dove un’attivista del gruppo femminista FEMEN ha protestato contro la Russia e il partito dell’Alternativa per la Germania (AfD), il giorno in cui in Germania si sono tenute le elezioni federali davanti all’edificio del Reichstag a Berlino. Il gruppo accusa il partito tedesco di destra AfD di avere legami con la Russia. Una protesta simile si è svolta davanti all’ambasciata tedesca a Kiev, in Ucraina.

Dalla Cambogia arriva la notizia della morte di due bambini di due anni, tra loro cugini, per lo scoppio di una vecchia granata esplosa sabato vicino alle loro case nella parte rurale nord-occidentale del Paese. L’incidente è avvenuto nel distretto di Svay Leu, nella provincia di Siem Reap, dove negli anni ’80 e ’90 si erano verificati pesanti combattimenti tra soldati del governo cambogiano e guerriglieri ribelli dei comunisti Khmer Rossi.

Passando all’India, il premier Narendra Modi ha nominato oggi dieci eminenti figure pubbliche come testimonial della campagna contro il grasso in eccesso e la presenza esagerata di olii vegetali nella cucina. Il Premier, notoriamente un grande salutista, ha annunciato l’iniziativa dal suo account su X, dopo averla anticipata ieri durante la sua trasmissione radiofonica mensile.