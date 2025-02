Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo segnaliamo diversi casi di cronaca, dal primo “imam apertamente gay” del mondo ucciso in una sparatoria in Sudafrica, alla donna assassinata in un pub britannico il giorno di San Valentino. Ma vediamo le notizie in dettaglio.

Partiamo proprio da Città del Capo, in Sudafrica, dove un imam difensore dei diritti dei gay è stato ucciso durante una sparatoria. Muhsin Hendricks, 57 anni, è stato aggredito nella sua auto sabato mattina mentre viaggiava verso la città di Gqeberha. Il religioso musulmano dirigeva una moschea che avrebbe voluto trasformare in un rifugio sicuro per i musulmani LGBTQ. In una dichiarazione la polizia locale ha affermato: “Due ignoti con il volto coperto sono scesi dal veicolo e hanno iniziato a sparare numerosi colpi contro il mezzo”.

Spostiamoci nel Regno Unito, per un omicidio avvenuto lo scorso 14 febbraio. Una donna è stata uccisa in un villaggio di Knockholt, vicino a Sevenoaks, nel sud-est dell’Inghilterra. In base a quanto riferito dalla polizia, la vittima “ha riportato ferite compatibili con arma da fuoco”. Tra i sospettati c’è un uomo, che si ritiene fosse noto alla donna. La corrispondente di Sky News Mollie Malone descrive Knockholt come un “villaggio verdeggiante”, con una “comunità sotto shock” per quanto accaduto nel giorno di San Valentino.

Passiamo all’Africa per la morte lo scorso sabato di almeno 48 persone nel crollo di un sito di estrazione illegale di oro nel Mali occidentale. “Alcune delle vittime sono cadute in acqua. Tra loro c’era una donna con il suo bambino sulla schiena”, ha riferito una fonte della polizia locale. Secondo un funzionario del posto contattato telefonicamente dall’Afp, “la tragedia è avvenuta a Bilaly Koto” e “le vittime sono per lo più donne”.

Dall’India segnaliamo la notizia di una ressa avvenuta alla stazione ferroviaria di Nuova Delhi, in cui cui sono morte almeno di 18 persone, tra cui bambini. La causa è stata l’improvviso afflusso di passeggeri in attesa di salire sui treni per Prayagraj, dove era in corso il raduno hindu di Maha Kumbh Mela. L’incidente è avvenuto sui cavalcavia pedonali che collegano i binari 14 e 15, quando alcuni passeggeri sono caduti scatenando il panico e provocando una strage.

Concludiamo con gli Stati Uniti, dove ogni riferimento a persone transgender e queer è stato rimosso dal sito internet dello Stonewall National Monument, primo monumento nazionale dedicato al movimento Lgbtq+, voluto nel 2016 dall’allora presidente Barack Obama. Ora il sito fa riferimento soltanto a Lgb, lesbiche, gay e bisessuali, in linea con la decisione del governo Trump, che vuole che le agenzie federali riconoscano solo due generi: maschio e femmina, assegnati alla nascita.