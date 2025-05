Tra le notizie che arrivano dal mondo ci sono diversi aggiornamenti, dal Sud America al Medio Oriente. Vediamo le news nel dettaglio.

Partiamo con la notizia che ha fatto il giro del mondo nelle scorse ore: l’Onu è stata autorizzata a inviare “circa 100” camion di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato ieri il portavoce dell’Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, Jens Laerke. Il portavoce ha spiegato inoltre durante una conferenza stampa che l’Organizzazione è stata autorizzata a recuperare i primi cinque camion entrati a Gaza ieri, dopo settimane di blocco totale da parte di Israele.

Passando al Sud America, l’ex presidente della Bolivia, Evo Morales non parteciperà alle elezioni generali previste per il prossimo 17 agosto: il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha confermato che la sua candidatura non è stata accettata, dopo che l’ex leader dei ‘cocaleros’ aveva tentato di registrarsi all’ultimo minuto tramite il Partito d’azione nazionale boliviano (Pan-Bol), il quale a sua volta ha perso il suo status legale settimane fa.

Dal Medio Oriente, la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha detto che il negoziato in corso tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti sul nucleare “non funzionerà”. Il leader iraniano si è espresso in questi termini durante una cerimonia di commemorazione a Teheran dell’ex presidente Ebrahim Raisi, morto in un incidente aereo nel 2024.

Dal Qatar, il premier Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, mediatore tra Israele e Hamas, ha detto che l’inasprimento dell’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza mette a repentaglio “ogni possibilità di pace” nel territorio palestinese. “Quando l’israelo-americano Edan Alexander è stato rilasciato, pensavamo che avrebbe aperto la strada alla fine di questa tragedia, ma la risposta è stata un’ondata di attacchi ancora più violenti che hanno causato la morte di centinaia di innocenti – ha affermato Al-Thani all’apertura del Qatar Economic Forum.

Concludiamo dall’Ucraina. “Ovvio che la Russia sta cercando di prendere tempo per continuare la guerra e l’occupazione. Stiamo lavorando con i nostri partner per fare pressione sui russi affinché si comportino diversamente. Le sanzioni sono importanti e sono grato a chiunque le renda più tangibili per i responsabili della guerra”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all’indomani della telefonata tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump.