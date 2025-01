Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi troviamo diversi casi di cronaca, come l’uomo che ha ucciso sua suocera o ancora, la donna che strangolato la figlia, uccidendole anche gli animali domestici. Poi l’elefante che ha schiacciato a morte una turista in Sudafrica. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove una donna del Maryland ha ucciso i quattro animali domestici che aveva in casa prima di strangolare la figlia di 11 anni. La 34enne è accusata di omicidio di primo grado e ha ammesso alla polizia di aver ucciso prima anche il suo cane, due gatti e un coniglio “per mostrare alla vittima cosa le sarebbe successo se non avesse detto la verità”. La vicenda è ancora avvolta da punti oscuri, perché la donna durante gli interrogatori ha fatto allusioni a gruppi di pedofili e transessuali che avrebbero cercato di incastrarla. Non si sa ancora bene da chi e da cosa.

Passiamo alla Spagna. Un uomo è stato arrestato per aver presumibilmente ucciso a colpi di arma da fuoco la sua ex suocera, una donna di 79 anni, che stava cercando di difendere la figlia, ex compagna dell’aggressore, nel quartiere di Torreagüera, nella città di Murcia. L’aggressore aveva un ordine restrittivo nei confronti della vittima per precedenti abusi. L’uomo, che in precedenza lavorava come guardia giurata privata, dopo il crimine è stato trovato in possesso di due pistole, per le quali non aveva la licenza.

Spostandoci in Sudafrica, un turista è stato ucciso da un elefante nel famoso Parco Kruger. Lo ha annunciato l’agenzia sudafricana per i parchi nazionali SAN Parks. “Si è verificato un tragico incidente quando un turista è stato caricato e calpestato da un elefante vicino al Crocodile River a Malelane Gate. Ciò, purtroppo, ha causato la perdita di una vita umana”, si legge in una dichiarazione. SAN Parks ha chiesto alle persone di non pubblicare immagini dell’incidente sui social media.

Focalizzandoci in Asia meridionale, almeno cinque fedeli sono morti e altri 40 sono rimasti feriti dopo il crollo di una piattaforma di legno durante un raduno religioso nel nord dell’India. L’incidente è avvenuto nel distretto di Baghpat, a nord della capitale Nuova Delhi, dove centinaia di devoti di fede giainista si erano radunati in un tempio per fare offerte di dolciumi.

Concludiamo con una notizia dal Cile, dove sette turisti sono morti in seguito a un naufragio nella Bahía Mansa, a Osorno, nella regione di Los Lagos, nel sud del Paese. La piccola imbarcazione “Rio Cholguaco” trasportava più passeggeri del consentito e mancava di dispositivi di sicurezza per tutti i passeggeri. Il proprietario della barca non aveva membri dell’equipaggio a bordo, ma era accompagnato solo da un minore di 16 anni.