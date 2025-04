Lo scorso 21 aprile è morto Papa Francesco e dedichiamo la rubrica di oggi a tutte le reazioni dal mondo seguite alla scomparsa del pontefice. Vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dall’Argentina, terra natale del pontefice, con le parole del capo di Stato argentino, Javier Milei: “Con profondo dolore che ho appreso questa triste notizia questa mattina: Papa Francesco, Jorge Bergoglio, è venuto a mancare oggi e riposa in pace. Nonostante le divergenze che oggi appaiono minori, averlo potuto conoscere nella sua bontà e saggezza è stato per me un vero onore”. “Come Presidente, come argentino e, fondamentalmente, come uomo di fede – aggiunge – saluto il Santo Padre e accompagno tutti coloro che oggi si trovano ad affrontare questa triste notizia”.

“Riposa in pace, Papa Francesco! Che Dio lo benedica e benedica tutti coloro che lo hanno amato!”: così il presidente americano Donald Trump su Truth in merito alla morte del pontefice, mentre l’ex capo di Stato Usa, Barack Obama ha detto: “Papa Francesco è stato il raro leader che ci ha fatto desiderare di essere persone migliori. Con la sua umiltà e i suoi gesti semplici e profondi al tempo stesso – abbracciare i malati, assistere i senzatetto, lavare i piedi ai giovani detenuti – ci ha scosso dal nostro compiacimento e ci ha ricordato che siamo tutti legati da obblighi morali verso Dio e gli uni verso gli altri”.

Dalla Francia, Macron ha espresso le sue condoglianze per il mondo cattolico: “Da Buenos Aires a Roma, papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui. A tutti i cattolici, al mondo in lutto, mia moglie ed io esprimiamo tutti i nostri pensieri”.

Spostandoci nel Regno Unito, Re Carlo, che aveva incontrato Bergoglio solo due settimane fa, scrive: “Sua Santità sarà ricordato per la sua compassione, per la sua preoccupazione per l’unità della Chiesa e per l’instancabile impegno verso le cause comuni delle persone di ogni fede e verso coloro che lavorano con buona volontà a beneficio degli altri. La sua convinzione che la cura del Creato sia espressione essenziale della fede in Dio è riecheggiata nell’animo di molti nel mondo. Attraverso la sua azione e la sua attenzione sia agli esseri umani sia al pianeta ha toccato le vite di tanti (…)”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco definendolo “una persona straordinaria”. In un messaggio al cardinale Farrell, Putin sottolinea che Francesco “godeva di una grande autorità internazionale come fedele servitore dell’insegnamento cristiano, un saggio religioso e uno statista, e un coerente difensore degli alti valori dell’umanesimo e della giustizia”. “Durante il suo pontificato – aggiunge Putin – Papa Francesco ha “contribuito attivamente allo sviluppo del dialogo tra la Chiesa ortodossa russa e quella Romana cattolica, così come all’interazione costruttiva tra la Russia e la Santa Sede”.

Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Milioni di persone in tutto il mondo piangono la tragica notizia della scomparsa di Papa Francesco. La sua vita è stata dedicata a Dio, alle persone e alla Chiesa. Sapeva dare speranza, alleviare le sofferenze attraverso la preghiera e promuovere l’unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini. Piangiamo insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno cercato sostegno spirituale in Papa Francesco. Memoria eterna!”.

Da Bruxelles, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen scrive: “Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco.

Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati.

Il mio pensiero va a tutti coloro che sentono questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell’idea che l’eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole”.

Da Israele arriva il messaggio del presidente di Israele Isaac Herzog; “Il defunto papa Francesco era un uomo di immensa fede e grande misericordia, che ha dedicato la vita al progresso dei poveri del mondo e alla richiesta di pace in un’epoca complessa e turbolenta”. Non è mancato anche il presidente dell’Autorità nazionale palestinese ricorda papa Francesco come “un amico fedele del popolo palestinese”.