06.08 Forze armate ucraine colpiscono raffineria di petrolio russa e a fabbrica di missili

Le forze armate ucraine hanno condotto un attacco alla raffineria di petrolio di Saratovorgsintez (nella regione russa di Saratov), che fornisce carburante alle unità militari russe. Lo ha comunicato su Facebook – come riporta Ukrinform – lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev. Le forze ucraine hanno inoltre confermato un attacco allo stabilimento Kupol di Izhevsk (Russia), specializzato nella produzione di sistemi missilistici di difesa aerea a corto raggio.

04.02 Usa interrompono consegna di alcune armi all’Ucraina

Gli Stati Uniti hanno interrotto alcune consegne di armi all’Ucraina, compresi i missili antiaerei. Lo ha dichiarato la Casa Bianca confermando notizie di stampa e dicendosi preoccupata per la diminuzione delle proprie scorte di munizioni. “Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione da parte del Dipartimento della Difesa dell’assistenza militare fornita dal nostro Paese ad altri Paesi in tutto il mondo”, ha dichiarato la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly.

03.36 Nuovi attacchi israeliani a Gaza City: “Morti e feriti”

Le forze armare israeliane hanno condotto vari attacchi che hanno ucciso e ferito numerose persone nella parte settentrionale e centrale di Gaza. Lo riporta Al Jazeera precisando che nella parte settentrionale di Gaza City, diverse persone sono state uccise in un attacco ad un’abitazione in via Jaffa. Altre sono rimaste ferite, sempre a Gaza City, in un attacco con drone al quartiere di al-Karama. Al momento non c’è ancora un bilancio del rais. Inoltre nel centro di Deir el-Balah, almeno altre 10 persone sono rimaste ferite in un attacco contro le tende che ospitavano gli sfollati.

02.05 Usa: “Iran aveva caricato mine su nave per bloccare Hormuz”

L’intelligence americana ha rilevato che, a giugno, l’esercito iraniano ha caricato mine su diverse navi nel Golfo Persico, segno che si stesse preparando a bloccare lo stretto di Hormuz, in risposta ai raid di Israele. Lo riferiscono funzionari Usa alla Reuters. La mossa, secondo l’intelligence americana, suggeriva che Teheran aveva seriamente intenzione di chiudere una delle rotte marittime più trafficate al mondo con circa un quinto delle spedizioni globali di petrolio e gas che passa attraverso la striscia d’acqua. Non è chiaro quando l’Iran abbia portato le mine sulle navi né se da allora siano state scaricate.

01.18 Serbia, a Belgrado e in altre città nuove proteste studenti

In Serbia sono tornati i blocchi stradali attuati dagli studenti in agitazione che protestano contro l’arresto di loro colleghi prima e durante gli scontri di piazza seguiti alla grande manifestazione antigovernativa di sabato a Belgrado, e chiedono elezioni anticipate. Nella capitale sono stati bloccati con cassonetti della spazzatura e altro materiale incroci nevralgici per la circolazione automobilistica, strade di grande scorrimento, alcuni ponti sulla Sava. Come avvenuto nei giorni scorsi, quando la polizia interviene i dimostranti si spostano rapidamente ripetendo i blocchi in altri punti della città. Analoghe forme di protesta si sono registrate in serata in varie altre città del Paese: Novi Sad, Nis, Valjevo, Cacak, Subotica, Zrenjanin. Il presidente Aleksandar Vucic è principale obiettivo del movimento di protesta che contesta la corruzione, la scarsa democrazia e il controllo sui media.

00.39 Trump: “Israele ha accettato una tregua di 60 giorni”

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. “I miei rappresentanti hanno avuto oggi (martedì) un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra”, lo annuncia Trump su Truth. “Qatarioti ed egiziani, che hanno lavorato duramente per contribuire a portare la pace, presenteranno questa proposta finale” ad Hamas. “Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione non migliorerà, ma peggiorerà”, ha concluso il presidente americano.