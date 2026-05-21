Un nuovo titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori pensato per proteggere il potere d’acquisto dall’inflazione. Si chiamerà Btp Italia Sì, avrà una durata di cinque anni e avrà un premio fedeltà. Ad annunciarlo il Ministero dell’Economia, che aggiunge così un nuovo tassello alla strategia per tutelare le famiglie in un momento in cui le tensioni internazionali spingono sempre più verso l’alto l’inflazione.

Il nuovo titolo di Stato verrà collocato, in analogia con altre emissioni retail, nell’arco dell’intera settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle 13, salvo chiusura anticipata. Il Btp Italia Sì, indicizzato all’inflazione nazionale (che ad aprile è salita al 2,7%), sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, il cosiddetto mercato retail.

Per questa prima emissione il titolo avrà durata 5 anni ed avrà cedole semestrali determinate da un tasso in parte fisso e in parte legato al costo della vita, ossia al tasso di inflazione nazionale del periodo. Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal Ministero dell’Economia venerdì 12 giugno e potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato.

Btp Italia Sì, come per il Btp Valore è previsto un premio finale

Anche per questo titolo, come già per i Btp Valore (la famiglia di titoli riservata sempre al retail, ossia dedicato ai piccoli risparmiatori), è previsto un premio finale extra: sarà pari allo 0,6% del capitale investito per coloro che avranno acquistato il Btp Italia Sì nei giorni di emissione e lo avranno detenuto sino a scadenza.

Le cedole semestrali saranno determinate con un meccanismo semplificato, basato su due sole componenti: tasso fisso, che sarà garantito anche in caso di deflazione, più tasso di inflazione nazionale rilevato dall’Istat nel semestre di riferimento. L’importo delle cedole sarà, quindi, calcolato applicando la somma dei due tassi al capitale nominale inizialmente investito.

I risparmiatori potranno, come sempre, sottoscrivere il nuovo titolo attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente associato ad un conto deposito titoli.

Si parte da un minimo di 1.000 euro

L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca laddove presenti. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite due banche dealer, Intesa Sanpaolo e UniCredit e due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco Bpm.

Tassazione agevolata come su tutti i titoli di Stato

Come per tutti i titoli di Stato, è prevista la consueta tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro complessivamente investiti in titoli di Stato.