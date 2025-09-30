8.06 Wafa, nove persone uccise dall’alba a Gaza

Oltre ai tre membri della famiglia al-Najjar, tra cui una donna incinta, uccisi in un attacco delle forze armate israeliane a Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza, altri sei palestinesi sono stati uccisi nel bombardamento un’abitazione a ovest di Deir al-Balah, nella Striscia centrale. Lo scrive Wafa. Almeno sei persone sono rimaste ferite nel bombardamento di una casa vicino al complesso medico di al-Shifa, a ovest di Gaza City. Per Wafa dall’alba gli aerei israeliani hanno lanciato continui attacchi contro le zone ovest della città, e le forze israeliane hanno sparato a persone in attesa d’aiuti al checkpoint di Netzarim.

7.39 Mattarella: “Onu bussola per affrontare ogni crisi”

“Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’Accademia di formazione della pubblica amministrazione del Kazakistan.

7.12 Tre persone della stessa famiglia morte in attacco a sud di Gaza

Un attacco israeliano ha ucciso tre membri della stessa famiglia nel sud di Gaza. Lo scrive Al Jazeera che cita una fonte dell’ospedale Nasser. I tre membri della stessa famiglia sono stati uccisi in un attacco aereo contro una tenda dove dormivano degli sfollati, a Khan Younis. Le forze israeliane, spiega l’emittente qatarina, hanno continuato i loro attacchi sulla Striscia di Gaza durante la notte, con bombardamenti di artiglieria segnalati anche a Gaza City e un attentato che ha ferito cinque persone nel campo profughi di Nuseirat.

6.36 Kiev, 2 bimbi e loro genitori morti in raid russo sul Sumy

Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev. “Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia”, ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. “I soccorritori hanno recuperato i corpi di quattro persone decedute sotto le macerie: genitori e i loro figli di sei e quattro anni”, ha aggiunto Grygorov.

5.26 Netanyahu partito dagli Usa per rientrare in Israele

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato gli Stati Uniti per rientrare nello Stato ebraico, dopo l’incontro con il presidente americano Donald Trump a Washington. Lo rende noto l’Ufficio del primo ministro di Israele, citato dai media locali.