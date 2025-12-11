4.49 Birmania: raid aereo della giunta su un ospedale, almeno 31 morti

Un raid aereo della giunta birmana su un ospedale dell’area occidentale del Paese ha causato la morte di almeno 31 persone. Lo ha rivelato un operatore umanitario sul posto, mentre l’esercito sta conducendo una vasta offensiva in vista delle elezioni previste tra due settimane. “La situazione è terribile – ha detto Wai Hun Aung, riferendosi all’attacco notturno contro un ospedale di Mrauk U -. Ci sono 31 morti e pensiamo ce ne saranno altri”.

3.06 La Nobel Machado torna in pubblico per la prima volta in 11 mesi

La Nobel per la Pace Maria Corina Machado è tornata in pubblico a 11 mesi dall’ultima volta. La politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone del suo hotel a Oslo, dove è arrivata alcune ore fa. Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio, Machado ha comunque ricevuto il riconoscimento ‘in absentia’. L’ultima uscita pubblica dell’oppositrice del governo venezuelano risale al 9 gennaio scorso, a Caracas, durante la manifestazione di protesta in occasione dell’insediamento di Nicolas Maduro, al suo terzo mandato da presidente.

1.24 Amnesty: “Da Hamas crimini contro l’umanità dal 7 ottobre in poi”

Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l’umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. “I gruppi armati palestinesi – si legge in un report di 173 pagine dell’associazione – hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l’umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre 2023”. Amnesty sottolinea inoltre che Hamas “ha continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati”.