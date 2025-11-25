8.01 “Trump intende parlare direttamente con Maduro”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che ha intenzione di parlare direttamente con il leader del Venezuela Nicolás Maduro, nonostante ieri gli Stati Uniti abbiano dichiarato il presidente venezuelano capo di un’organizzazione terroristica. È quanto hanno riferito ad Axios alcuni funzionari dell’amministrazione. La decisione di Trump, secondo la testata, potrebbe essere un segnale che gli attacchi missilistici statunitensi o l’azione militare diretta sulla terraferma non sono imminenti, affermano le fonti.

7.31 Attacco a Kiev, almeno sei i morti

Nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, secondo i dati preliminari, sono morte quattro persone. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato su Telegram il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko. Come riportato da Ukrinform, nella notte del 25 novembre, le forze russe hanno lanciato un attacco aereo combinato contro l’Ucraina utilizzando missili da crociera e balistici, nonché droni d’attacco. In precedenza, Kiev aveva segnalato due morti e nove feriti.

Tkachenko afferma che “nel luogo nel distretto di Svyatoshyn ci sono 4 morti e almeno 3 feriti”. Secondo il Servizio di emergenza statale, un edificio residenziale di 22 piani è stato colpito poi nel distretto di Pechersk, con danni ai piani dal 4° all’8°. Nel quartiere Dniprovskyi invece è stato colpito un edificio di 9 piani. Gli incendi ai piani 5-8 sono stati spenti e sono in corso i lavori di smantellamento delle strutture e di ricerca delle possibili vittime.

4.40 Taiwan: “Il nostro ritorno alla Cina non è un’opzione”

Taiwan respinge le rivendicazioni del presidente Xi Jinping illustrate nella sua telefonata di ieri con l’omologo americano Donald Trump, in merito al ritorno dell’isola a Pechino come “un elemento chiave dell’ordine internazionale del secondo dopoguerra”. Il premier taiwanese Cho Jung-tai, nel resoconto dei media locali, ha osservato che “dobbiamo sottolineare ancora una volta che la Repubblica di Cina (il nome ufficiale di Taiwan, ndr) è un Paese pienamente sovrano e indipendente”. Pertanto, ha aggiunto Cho, “per i 23 milioni di abitanti della nostra nazione, il ‘ritorno’ non è un’opzione, questo è molto chiaro”.

4.36 Attacco ucraino in regione Rostov, sono tre i morti

Sale a tre il numero di morti nell’attacco lanciato nella notte con droni dalle forze armate ucraine sulla città portuale di Taganrog, nella regione di Rostov, nella Russia meridionale. Lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Yuri Slyusar, aggiungendo che ci sono anche otto feriti. Le ultime due vittime sono morte in ospedale dopo il ricovero. Ad essere colpiti sono due condomini e un’abitazione privata.

00.15 “Potenti esplosioni a Kiev dopo allarme missilistico”

Potenti esplosioni sono state udite nella capitale ucraina Kiev dopo che era stato lanciato un allarme missilistico. Lo constata l’Afp.