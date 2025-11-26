8.06 Antitrust, procedimento su Meta, abuso posizione dominante

L’Antitrust ha ampliato il procedimento istruttorio avviato nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. – indicate come Meta – con riferimento alle condizioni contrattuali WhatsApp Business Solution Terms. Tali condizioni – spiega una nota – escludono dalla piattaforma WhatsApp, a decorrere dal 15 ottobre 2025, le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di AI Chatbot.

7.24 Cremlino: “Witkoff a Mosca la prossima settimana”

Yuri Ushakov, il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per una visita dell’inviato speciale Usa Steve Witkoff a Mosca la prossima settimana. Lo riporta la Tass. Secondo Ushakov la “fuga di notizie” sulla sua conversazione con Witkoff è un tentativo di ostacolare la ripresa delle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

7.11 Israele: “Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania”

L’esercito israeliano ha annunciato il lancio di una “vasta operazione” contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. “Durante la notte l’Idf ha iniziato a operare nell’ambito di una vasta operazione antiterrorismo nella regione settentrionale della Samaria”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato, utilizzando il nome biblico con cui gli israeliani indicano la Cisgiordania settentrionale. L’Idf ha precisato che non si tratta di un dispiegamento nell’ambito dell’operazione antiterrorismo lanciata a gennaio e rivolta principalmente ai campi profughi palestinesi della regione, ma di una “nuova operazione”.

5.49 Taiwan: “Cina accelera preparativi per l’azione di forza”

La Cina sta “accelerando i preparativi militari” negli sforzi di prendere il controllo di Taiwan con la forza. Lo ha detto il presidente William Lai che, nel corso di una conferenza stampa, ha aggiunto che l’esercito di Taipei punta a “raggiungere un elevato livello di prontezza” contro un’azione militare della Cina entro il 2027, l’anno del centenario della fondazione dell’Esercito popolare di liberazione, le forze armate di Pechino. Il governo taiwanese, ha osservato Lai, lavorerà per contrastare qualsiasi tentativo di “repressione” e per raggiungere un “elevato livello di preparazione al combattimento” entro due anni.

1.14 Trump: “I russi stanno facendo concessioni sull’Ucraina”

I russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina: lo ha detto Donald Trump.