Ecco le notizie del giorno:

8.30 Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni

Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l’autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società Sicurtransport. L’assalto al furgone é stato messo in atto all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti.

8.15 Trump: “L’attacco contro il Venezuela non è imminente”

Donald Trump ha precisato che la dichiarazione di considerare chiuso lo spazio aereo sul Venezuela non vuol dire che un attacco americano è imminente. “Non dovete leggerci nulla”, ha detto il presidente parlando a bordo dell’Air Force One. Trump ha spiegato di aver lanciato l’allarme sullo spazio aereo “perché consideriamo il Venezuela un Paese non molto amichevole”

7.50 Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma

Emma Bonino, storica leader dei Radicali e fondatrice di +Europa, è ricoverata all’ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva. “Insufficienza respiratoria” è la diagnosi. Bonino ha combattuto contro un tumore ai polmoni, che le è stato diagnosticato nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie.

7.00 Coniugi trovati morti in casa a Firenze, ferite da taglio

È un giallo a Firenze la morte dell’antiquario Franco Giorgi, 74 anni, e della moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, trovati cadavere nel loro appartamento. I corpi erano martoriati da ferite da taglio e in casa c’era sangue ovunque. Ancora non è chiara la dinamica e al momento tutte le ipotesi restano aperte.