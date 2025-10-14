Un’esplosione durante uno sgombero a Castel d’Azzano (Verona) ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici tra agenti e vigili del fuoco; la deflagrazione sarebbe stata provocata da una famiglia di tre fratelli. Il ministro dell’Interno Piantedosi parla di un “bilancio terribile” e riferisce che al momento dell’irruzione era evidente odore di gas. Sul piano internazionale, l’Iran critica l’appello di Trump alla pace, la Cina minaccia di combattere fino alla fine nella guerra commerciale con gli USA, e il presidente americano riceverà Zelensky venerdì alla Casa Bianca.

Le notizie del giorno in diretta:

8.01 Esplosione nel Veronese, 2 episodi analoghi un anno fa

Sono tre fratelli già noti per due episodi con la stessa dinamica – la casa saturata di gas – avvenuti un anno fa i responsabili dell’esplosione avvenuta stamani a Castel D’Azzano. Si tratta di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024 si erano opposti all’arrivo dell’ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas. Franco e Maria Luisa erano anche saliti sul tetto. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale, che dopo una mediazione avevano evitato il peggio.

7.24 Esplosione nel Veronese, Piantedosi: “Bilancio terribile”

Un “bilancio terribile” , con tre carabinieri morti e feriti anche tra la polizia di Stato. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Uno Mattina riguardo all’esplosione avvenuta nel veronese nel corso di un’operazione congiunta di polizia, delegata dall’autorità giudiziaria. “Al momento dell’accesso forzoso fatto a questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito visibile l’odore del gas e c’è stata la deflagrazione” ha riferito il ministro.

7.21 Iran: “Appello Trump a pace non coerente con operato Usa”

Secondo l’Iran, l’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla pace in Medio Oriente non è coerente con le azioni di Washington. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha dichiarato in una nota: “Il desiderio di pace e dialogo espresso dal presidente degli Stati Uniti è in contrasto con il comportamento ostile e criminale degli Stati Uniti nei confronti del popolo iraniano”.

6.43 Esplosione nel Veronese, 13 i feriti tra forze ordine

Sono 13 i feriti fra Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco nell’esplosione in cui hanno perso la vita tre militari dell’Arma, provocata da una famiglia di tre fratelli che ha fatto saltare una casa colonica a Castel d’Azzano in provincia di Verona mentre era in corso uno sgombero. La casa è completamente distrutta ed è avvolta dalle fiamme, il cui spegnimento sta occupando decine di pompieri. Numerosi i mezzi del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) che stanno operando. L’intervento dei sanitari è stato tempestivo perché alcuni si trovavano già sul posto come supporto alle forze dell’ordine per lo sgombero. Uno dei carabinieri morti è stato estratto dalle macerie mezz’ora fa.

5.42 Esplosione in sgombero abitazione, morti 3 carabinieri

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno c’erano tre persone, quando c’è stata la deflagrazione. L’intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c’è stato nulla da fare. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei ad innescare l’esplosione.

3.41 Cina a Usa: “Pronti a guerra commerciale fino alla fine”

La Cina è pronta a “combattere fino alla fine” in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, in merito alla minaccia del presidente americano Donald Trump sulla imposizione di ulteriori dazi al 100% sui beni made in China in risposta alla nuova di Pechino sull’export di terre rare. “Sulla questione delle guerre tariffarie e commerciali, la posizione della Cina rimane coerente – ha affermato un anonimo portavoce del ministero del Commercio -. Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta”.

3.38 Trump conferma che riceverà Zelensky a Casa Bianca venerdì

Il presidente americano Donald Trump ha confermato che venerdì riceverà il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Sul volo di ritorno dal Medio Oriente, Trump ha risposto “credo di sì” a un giornalista che gli ha chiesto se avrebbe ospitato Zelensky. Il presidente ucraino aveva annunciato in precedenza che si sarebbe recato a Washington “questa settimana”.