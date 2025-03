Oggi si parla ancora di Ucraina e di possibili accordi post-guerra, con Putin che propone un’amministrazione transitoria sotto l’egidia dell’Onu al fine di organizzare elezioni presidenziali democratiche. Restando sempre all’estero, in Birmania c’è stata una scossa di terremoto magnitudo 7.7 avvertita anche in Cina, a cui ne è seguita una seconda con magnitudo 6.4.

Le notizie del giorno in tempo reale:

9.39 Rubio, “i membri del Tren de Aragua sono peggio di Al Qaeda”

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha affermato che i membri della gang venezuelana Tren de Aragua, molti dei quali espulsi dagli Usa e inviati temporaneamente a Guantanamo (Cuba), sono “peggiori” dei terroristi di Al Qaeda a suo tempo trattenuti nel campo di prigionia americano. “I Marines di Guantanamo hanno detto che queste sono alcune delle persone più dure che abbiano mai incontrato. Peggio dei membri di Al Qaeda che erano stati in quelle celle”, ha detto Rubio in una conferenza stampa in Guyana, dove si trova in visita come parte di un tour nei Caraibi.

9.36 Putin, “sviluppiamo cooperazione militare con la Corea del Nord”

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Mosca sta sviluppando la cooperazione militare e tecnico-militare con la Corea del Nord: lo scrive l’agenzia Interfax. “Ad esempio, abbiamo firmato un trattato” con Pyongyang. “L’articolo 4 dice molto su cosa dovremmo fare e come per sostenerci a vicenda. Il lavoro è in corso con questo paese nei settori tecnico-militare e militare”, ha detto Putin secondo Interfax incontrando l’equipaggio del sottomarino a propulsione nucleare Arkhangelsk.

8.44 Turchia, Imamoglu dal carcere denuncia arresto suo avvocato

Il sindaco di Istanbul sospeso dal suo incarico e incarcerato, Ekrem Imamoglu, principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha denunciato l’arresto del suo avvocato, chiedendone l’immediata liberazione.

8.34 Usgs, terremoto in Birmania seguito da seconda scossa di 6.4

Una seconda forte di scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha seguito di pochi minuti il sisma principale, di magnitudo 7.7. Non lontani fra loro gli epicentri delle due scosse, la seconda delle quali ha colpito 18 km a sud di Sagaing. Lo fa sapere l’istituto geosismico Usa, Usgs.

8.27 Blitz da Cracco Ultima generazione, provvedimenti per 12 persone

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso sette avvisi di avvio del Foglio di via obbligatorio dalla città di Milano, due Fogli di via obbligatori e undici Dacur (divieto di accesso nei locali pubblici) nei confronti di 12 persone, che hanno posto delle azioni di protesta nel ristorazione “Cracco”.

7.46 Usgs, terremoto magnitudo 7.7 in Birmania

Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel cetro del Paese. Lo rileva l’istituto geosismico statunitense, Usgs. La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia.

7.27 Putin, “iniziativa strategica su tutto il fronte ucraino”

Le forze russe hanno “l’iniziativa strategica” lungo l’intera linea del fronte in Ucraina, ha affermato venerdì il presidente russo Vladimir Putin. “Lungo tutta la linea del fronte, le nostre forze hanno l’iniziativa strategica”, ha dichiarato Putin durante un incontro con i marinai russi a tarda notte a Murmansk (nord-ovest), stimando che “il popolo ucraino stesso dovrebbe capire cosa sta succedendo”. “Ci stiamo muovendo gradualmente, forse non così rapidamente come vorremmo, ma con insistenza e certezza, per raggiungere tutti gli obiettivi annunciati”, ha detto Putin.

6.27 Proposta Putin, “amministrazione transitoria per Ucraina”

Per il futuro dell’Ucraina il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato l’idea di una “amministrazione transitoria” sotto l’egida dell’Onu, al fine di organizzare elezioni presidenziali “democratiche” nel paese e negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità. “Potremmo ovviamente discutere con gli Stati Uniti, anche con i paesi europei e, naturalmente, con i nostri partner e amici, sotto l’egida dell’Onu, la possibilità di istituire un’amministrazione transitoria in Ucraina”, ha dichiarato Putin durante un viaggio a Murmansk.