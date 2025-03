Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha annunciato dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Stati Uniti scatenando le ire anche dei costruttori statunitensi. In Italia invece da registrare i roghi divampati dalla sera di ieri in alcuni stabilimenti balneari di Ostia dopo il via libera del Consiglio di Stato al nuovo bando del Comune per l’assegnazione delle spiagge.

Le notizie del giorno in tempo reale:

9.17 Di Matteo: “Le riforme del governo proteggono i potenti”

“Io – dice il pm Nino Di Matteo in una intervista al Fatto Quotidiano – credo che sia sempre necessario avere una visione di insieme delle riforme già approvate e in cantiere. Abuso d’ufficio e traffico d’influenze, intercettazioni a termine, divieto per la stampa di pubblicare ordinanze di custodia cautelare; nuove norme in materia di appalti e subappalti, per citarne alcune, finiscono per creare uno scudo, un sistema di protezione per i potenti. È una giustizia a due velocità: rigorosa ed efficace nei confronti della criminalità e degli ultimi, con le armi assolutamente spuntate nei confronti della criminalità dei colletti bianchi”.

8.46 Tajani: “È la Russia che deve decidere se vuole la pace o no”

“L’accordo sulla navigazione nel Mar Nero raggiunto martedì è un fatto positivo. Abbiamo sempre sostenuto tutte le iniziative diplomatiche volte a consentire la riattivazione di quel cruciale corridoio marittimo, anche in funzione dell’esportazione di grano, fondamentale per la sicurezza alimentare, in particolare dell’Africa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, nel corso delle sue comunicazioni sulle missioni internazionali alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Kiev ha già accettato le intese – ha detto ancora -. Ora tocca a Mosca darvi attuazione e dimostrare di voler portare avanti il percorso verso la tregua. È la Russia che deve decidere se vuole la pace oppure no”.

7.51 Dazi Trump, costruttori auto Usa contro aumento dei prezzi

È “cruciale” per i grandi costruttori automobilistici americani che i dazi doganali imposti da Donald Trump non facciano “aumentare i prezzi per i consumatori”, hanno avvertito giovedì Ford, GM e Stellantis tramite un comunicato dell’associazione professionale dei costruttori americani (AAPC). I tre principali gruppi automobilistici hanno dichiarato che continueranno a lavorare con il governo per sviluppare “politiche sostenibili che aiutino gli americani”, ma chiedono che venga preservata la “competitività” della produzione automobilistica “nordamericana”, che include anche Canada e Messico.

7.34 Malore prima dell’allenamento, muore 14enne a Napoli

Un giovane calciatore di 14 anni è stato colto da un malore all’inizio dell’allenamento ed è morto ieri sera a Napoli. La tragedia è avvenuta in una scuola di calcio che si trova in strada comunale Selva Cafaro, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e una pattuglia mobile di zona di Napoli Stella. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

7.21 Roghi in stabilimenti a Ostia, c’è un sospettato

C’è un sospettato per gli incendi agli stabilimenti balneari di Ostia. Si tratta di un ragazzo, fermato dalla polizia, la cui posizione è ora al vaglio. Sono sette gli stabilimenti interessati dai roghi negli ultimi due giorni.