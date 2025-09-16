Israele ha iniziato l’attacco di terra a Gaza, coi carri armati che sarebbero già entrati nella principale città della Striscia. Intanto, dagli Stati Uniti Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento.

8.22 Rubio, possibile incontro Trump-Zelensky prossima settimana

Il presidente Donald Trump incontrerà probabilmente Volodymyr Zelensky la prossima settimana e spera ancora di mediare un accordo di pace tra Kiev e Mosca: lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Trump ha avuto “diverse telefonate con Putin, diversi incontri con Zelensky, incluso probabilmente di nuovo la prossima settimana a New York”, dove i leader si riuniranno per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto Rubio ai giornalisti in Israele. “Continuerà a provarci. Se la pace è possibile, vuole raggiungerla”, ha detto Rubio. “A un certo punto il presidente potrebbe concludere che non è possibile. Non è ancora arrivato a quel punto, ma potrebbe arrivarci”.

8.12 “Almeno 38 morti a Gaza nei raid notturni”

È di almeno 38 morti il bilancio dei raid notturni israeliani a Gaza: lo riferisce Cnn, precisando che gli ospedali Al-Shifa e il Baptist di Gaza City hanno segnalato rispettivamente 23 e 12 morti rispettivamente, mentre altre 3 vittime sono segnalate dall’ospedale di Al-Aqsa. I video ottenuti dalla Cnn “mostrano i corpi di numerosi bambini insanguinati che arrivano negli ospedali nel nord di Gaza, insieme ad adulti che urlano di dolore mentre piangono i corpi dei loro figli, coperti da sudari bianchi”.

7.38 Trump: “Ho fatto causa al Nyt per 15mld dollari”

Il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. Il tycoon su Truth definisce il Nyt “uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio ‘portavoce’ del Partito Democratico di Sinistra Radicale”.

6.32 Katz: “Gaza sta bruciano, avanti fino a sconfitta Hamas”

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma stamattina che “Gaza sta bruciando”. “Le Idf colpiscono con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, scrive Katz in in post sul suo account X. “Non cederemo e non torneremo indietro, fino al completamento della missione”, sottolinea il ministro israeliano.

6.27 Wafa, 62 morti in raid israeliani di ieri sulla Striscia di Gaza

L’agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che le vittime degli attacchi israeliani di ieri sulla Striscia di Gaza sono almeno 62, di cui 39 nella parte settentrionale dell’enclave.

6.16 Rubio: “Hamas ha pochi giorni per accettare l’accordo”

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito oggi che Hamas ha solo pochi giorni per accettare un accordo di cessate il fuoco, mentre Israele bombarda Gaza City. Lo Stata ebraico “ha iniziato a condurre operazioni” nella principale città della Striscia, “quindi pensiamo di avere una finestra di tempo molto breve per raggiungere un accordo: non abbiamo più mesi, probabilmente ci restano giorni, forse qualche settimana”, ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per raggiungere il Qatar.