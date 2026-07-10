L’hanno sequestrata per circa un’ora e mezza, legandola al letto mentre loro rapinavano la sua villa a Pecetto Torinese. Questo è quanto accaduto a una donna di 59 anni, come anticipato oggi dal quotidiano La Stampa, nella tarda serata di mercoledì in un’abitazione di via Circonvallazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Chieri.

La vittima era sola in casa mentre il marito, titolare di un’azienda tessile di Trofarello, e il figlio erano fuori a cena. Dopo avere notato l’accensione delle luci in giardino, si è trovata davanti un uomo con il volto travisato che, una volta raggiunta la camera da letto, l’ha costretta a sedersi e le ha legato le mani con una corda. Poco dopo sono entrati altri due complici, uno dei quali armato di pistola.

I rapinatori hanno minacciato la proprietaria per farsi consegnare la cassaforte, che però non era presente nell’abitazione. Avrebbero quindi rovistato in tutta la villa, impossessandosi di orologi, gioielli e capi di abbigliamento, per poi fuggire dopo aver intimato alla vittima di non muoversi e minacciato di uccidere il marito al suo rientro.

Quando la donna si è resa conto che i malviventi se n’erano andati, ha telefonato ai familiari e ha dato l’allarme. Secondo quanto ricostruito, i tre rapinatori sarebbero fuggiti con un quarto complice che li attendeva a bordo di un’auto. I malviventi sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un’abitazione vicina. Le immagini sono state acquisite dagli investigatori.