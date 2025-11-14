6.49 Kiev, il bilancio dei feriti nel raid russo sale a 24

È salito a 24 il bilancio dei feriti del massiccio attacco russo di stanotte su Kiev, costato la vita ad almeno una persona. Lo rendono noto i media ucraini, citando le autorità della capitale. Almeno 11 palazzi in tutta la città sono stati colpiti, ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko. I soccorritori hanno evacuato oltre 40 persone dagli edifici.

1.24 Maduro a Trump: “Pace nel continente”

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha lanciato un appello pubblico al presidente statunitense Donald Trump chiedendo di “unirsi per la pace del continente”, durante una marcia filogovernativa a Caracas. “No ad altre guerre eterne, no a più guerre ingiuste, basta Libia, mai più Afghanistan. Che viva la pace!”, ha dichiarato Maduro rivolgendosi agli Stati Uniti. Interrogato se avesse un messaggio per Trump, il leader chavista ha risposto: “Yes, peace! Yes, peace!”, ribadendo di non essere preoccupato per una possibile aggressione militare: “Siamo occupati a governare con la pace”.

00.55 Hegseth annuncia l’operazione South Spear contro i narcos

segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha annunciato una nuova operazione denominata ‘Southern Spear’ per reprimere i “narcoterroristi” nell’emisfero occidentale. La missione sarà guidata dalla Joint Task Force Southern Spear e dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) con l’obiettivo di difendere “gli Stati Uniti, rimuovere i narcoterroristi dal nostro emisfero e proteggere la nostra Patria dalla droga che sta uccidendo il nostro popolo”.

00.26 Ucraina, centinaia di missili e droni russi su Kiev

La Russia ha lanciato stanotte un attacco su larga scala su Kiev, con centinaia di missili e droni: lo riportano i media ucraini.