6.22 Maxi blitz anticamorra dei carabinieri di Napoli, 21 arresti

Maxi operazione dei carabinieri e della DDA di Napoli contro il clan Licciardi: dalle prime luci dell’alba i militari del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della procura antimafia partenopea a carico di 21 indagati (19 misure in carcere di cui 5 soggetti già ristretti e 2 agli arresti domiciliari). Gli indagati – nell’ambito del clan Licciardi (alleanza di Secodigliano) – sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, “estorsioni”, “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”, “ricettazione” ed “evasione”, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. I dettagli dell’ operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle 11 in Procura a Napoli.

4.10 Nyt: “Trump licenzia 8 giudici per l’immigrazione a New York”

L’amministrazione Trump ha silurato otto giudici per l’immigrazione di New York. Lo riporta il New York Times sottolineando che i licenziamenti rientrano nell’ambito degli sforzi della Casa Bianca per accelerare le deportazioni. Quest’anno sono già stati licenziati 90 giudici per l’immigrazione negli Stati Un e solo 36 sono stati sostituiti.