Sul fronte internazionale, continuano gli attacchi russi in Ucraina con droni e missili che nella notte hanno colpito Leopoli, Kharkiv e infrastrutture energetiche, mentre Zelensky in mattinata è volato ad Ankara.

Ecco le notizie del giorno in diretta:

10.10 “Witkoff non sarà oggi in Turchia”

L’inviato Usa Steve Witkoff, che avrebbe dovuto incontrare oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia, ha rimandato il viaggio: lo hanno dichiarato a Axios funzionari ucraini e statunitensi. Witkoff avrebbe però già discusso un nuovo piano per mettere fine alla guerra in Ucraina con il consigliere per la sicurezza nazionale di Zelensky, Rustem Umerov, in un incontro tenutosi all’inizio di questa settimana a Miami. Secondo Axios, il piano in 28 punti, che gli Usa stanno discutendo con i russi, riguarda la pace in Ucraina, le garanzie di sicurezza, la sicurezza in Europa e future relazioni Usa-Russia.

10.01 Varsavia chiude ultimo consolato consolato russo in Polonia

Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski ha affermato che, in risposta al sabotaggio ferroviario, la Polonia ritirerà il consenso – di fatto chiuderà – l’ultimo consolato russo rimasto in Polonia nella città di Danzica, nel nord. Il ministro ha definito gli incidenti “un atto di terrorismo sponsorizzato dallo Stato” da parte della Russia, aggiungendo che “la chiara intenzione era quella di causare vittime umane”. Lo scrive il Guardian. I due precedenti consolati, a Poznań e Cracovia, erano stati chiusi in risposta a precedenti episodi di sabotaggio, che la Polonia sostiene siano stati ispirati dalla Russia.

9.36 Dopo oltre 100 anni i socialdemocratici perdono a Copenaghen

Nelle elezioni regionali e comunali in Danimarca duro colpo per il partito socialdemocratico, guidato dalla premier Mette Fredriksen, a meno di un anno dalle elezioni parlamentari che si dovranno tenere entro ottobre 2026. Venstre, il partito liberale, attualmente in coalizione con Fredriksen in parlamento, ha sorpassato i socialdemocratici per numero di sindaci eletti in Danimarca. Nella capitale danese, i socialdemocratici hanno perso la città che governavano dal 1938, raccogliendo il 12,7% dei voti, molto indietro rispetto alla Lista dell’Unità (formazione rosso-verde) che ha ottenuto il 22,1% dei voti e al Partito Popolare Socialista, con il 17,9%, secondo i risultati ufficiali.

9.15 Tajani: “Lavoriamo incessantemente per liberazione Trentini”

“Il caso Trentini ci sta molto a cuore, lavoriamo incessantemente per la sua liberazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al Messaggero Veneto. “Le situazioni sono diverse da paese a Paese: in Iran, per esempio, Cecilia Sala fu liberata presto, come Alessia Piperno, mentre altri ostaggi francesi sono stati liberati dopo anni”. Con il Venezuela, ha aggiunto, “la situazione è più complessa. Ma non ci arrendiamo, abbiamo contatti continui anche attraverso canali indiretti”.

9.13 Polonia chiude 2 aeroporti durante i raid russi in Ucraina

La Polonia ha temporaneamente chiuso gli aeroporti di Rzeszow e Lublino nel sud-est mentre raid russi colpivano le città di Leopoli e Ternopil, nell’Ucraina occidentale. Per precauzione, per salvaguardare il proprio spazio aereo, ha fatto anche decollare aerei polacchi e alleati. Lo scrive Sky News.

8.48 “Attacco russo su Ucraina ha colpito anche Leopoli”

Il massiccio attacco russo che ha preso di mira le città nella parte occidentale del l’Ucraina ha colpito anche Leopoli, dove è stato segnalato un vasto incendio. Le foto pubblicate su Telegram dal deputato del Consiglio comunale, Ihor Zinkevich, mostrano un’enorme colonna di fumo che si estendeva sulla città al sorgere del sole. Lo riporta il Kyiv Independent. “Chiudete le finestre, perché l’aria potrebbe essere inquinata”, ha avvertito i residenti. Il sindaco di Leopoli, Andrii Sadovyi, ha dichiarato che un magazzino di pneumatici è stato colpito e che non ci sono state vittime.

8.26 Zelensky è arrivato ad Ankara per incontrare Erdogan

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato ad Ankara dove ha in programma un incontro con il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, mentre è previsto in Turchia anche un colloquio con l’inviato degli Stati Uniti, Steve Witkoff. Lo riportano i media locali.

8.14 Romania fa decollare jet per una nuova incursione di droni

La Romania ha fatto decollare i suoi jet per una nuova incursione di droni. Lo ha affermato il Ministero della Difesa.

7.18 Kiev: “Interruzioni di corrente per massiccio attacco con droni”

In diverse regioni dell’Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza dopo che le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili da crociera, ed è stato dichiarato un allarme antiaereo nella maggior parte delle regioni del paese. Lo riporta Ukrinform che cita il canale Telegram del Ministero dell’Energia. Le forze militari russe stanno nuovamente attaccando le infrastrutture energetiche. “Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, i soccorritori e gli operatori del settore energetico inizieranno a eliminare le conseguenze dell’attacco al fine di ripristinare l’alimentazione elettrica nelle regioni il prima possibile. Le interruzioni di corrente di emergenza saranno annullate non appena la situazione nel sistema elettrico si sarà stabilizzata”, ha affermato il Ministero dell’Energia.

7.06 Mosca: “Abbattuti tutti i missili Atacms lanciati da Kiev”

Le forze militari russe hanno abbattuto i quattro missili Atacms lanciati ieri contro la città di Voronezh, utilizzando i sistemi missilistici S-400 e Pantsir. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in una nota, citata dall’agenzia Tass. “Il regime di Kiev ha tentato di effettuare un attacco missilistico contro strutture civili in Russia alle 14.31 ora di Mosca (12.31 in Italia ) del 18 novembre. Il nemico ha lanciato quattro missili Atacms di fabbricazione statunitense contro la città di Voronezh”. “Gli equipaggi dei sistemi missilistici S-400 e dei sistemi di artiglieria e missili Pantsir hanno abbattuto tutti i missili Atacms”, continua ancora la nota. Secondo il Ministero russo, la caduta di detriti missilistici ha danneggiato i tetti del Centro regionale di gerontologia di Voronezh e un asilo, oltre a un’abitazione privata. Non si sono registrate vittime civili. Ieri le forze armate ucraine avevano annunciato di aver utilizzato “con successo” i sistemi missilistici tattici Atacms “per un attacco mirato contro strutture militari sul territorio russo”.

4.43 Attacco russo su Kharkiv nella notte, 32 feriti

È di 32 feriti – tra cui due bambini – il bilancio di un attacco notturno delle forze armate russe sulla città di Kharkiv, nel nord dell’Ucraina. Lo riferisce il Ministero degli interni ucraino. Sono stati lanciati numerosi droni che hanno provocato incendi in varie zone della città. Sono intervenute unità del Servizio di emergenza statale.

3.35 Axios: “Piano Usa-Russia per porre fine a guerra Ucraina”

L’amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il sito web statunitense Axios, citando fonti anonime statunitensi e russe. Il piano – secondo quanto riferisce il media Usa – è composto da 28 punti e si ispira al piano in 20 punti per il cessate il fuoco a Gaza, concordato il mese scorso da Israele e Hamas.