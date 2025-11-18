Una bambina di 2 anni è morta poche ore dopo la dimissione dall’ospedale di Feltre (Belluno); nel Friuli una frana travolge una casa, recuperati due corpi. Capitolo esteri. Raid russi colpiscono la tv pubblica ucraina a Dnipro e missili a Kharkiv provocano morti e feriti; Israele sostiene il piano di Trump per il disarmo di Gaza. Tensioni diplomatiche tra Cina e Giappone su Taiwan.

Le notizie del giorno in diretta:

10.01 “Witkoff domani in Turchia per colloqui con Zelensky”

L’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, sarà domani in Turchia e parteciperà a colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: lo ha riferito una fonte turca a Reuters. Zelensky ha annunciato che domani sarà in Turchia dopo la sua visita odierna in Spagna, aggiungendo che l’Ucraina si stava preparando a rilanciare i negoziati e aveva “sviluppato soluzioni” che avrebbe proposto ai suoi partner. Witkoff ha guidato gli sforzi diplomatici di Washington per porre fine alla guerra in Ucraina, incontrando più volte il presidente russo Vladimir Putin a Mosca.

9.52 Dimessa da ospedale, bimba di 2 anni muore dopo poche ore

Una bambina di due anni è morta sabato a Borgo Valbelluna (Belluno) poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre dove era stata portata venerdì sera per problemi respiratori. Lo scrivono il Mattino di Padova e il Gazzettino. La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. L’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna.

9.20 Kiev, raid russo colpisce tv pubblica Suspilne a Dnipro

Nella regione di Dnipropetrovsk , i droni russi hanno colpito e danneggiato l’edificio che ospita la redazione dell’emittente pubblica ucraina Suspilne e della radio ucraina Dnipro. Lo riporta la tv pubblica Suspilne. Nelle immagini si vedono le finestre dell’emittente sfondate e grandi buchi praticati sui lati dell’edificio. Negli attacchi notturni, una ragazza di 17 anni è morta e 17 sono rimaste ferite a seguito delle ferite in un attacco missilistico a Kharkiv, come ha dichiarato il governatore regionale Oleh Syniehubov, ripreso dai media del paese.

9.11 Israele: “Bene piano Trump, insiste sul disarmo di Gaza”

Israele “plaude” a Donald Trump e ai “suoi sforzi diplomatici”. “Crediamo che il piano del presidente Trump, pienamente sostenuto dal Consiglio di sicurezza, porterà alla pace e alla prosperità perché insiste sulla completa smilitarizzazione, sul disarmo e sulla deradicalizzazione di Gaza. Ciò porterà a una maggiore integrazione tra Israele e i suoi vicini, nonché all’espansione degli Accordi di Abramo. La leadership rivoluzionaria del presidente Trump contribuirà a guidare la regione verso la pace e la prosperità e verso un’alleanza duratura con gli Stati Uniti”. Lo dichiara l’ufficio del primo ministro.

8.44 Cina: “Forti proteste a inviato Tokyo per giudizi premier”

La Cina ha ribadito ancora una volta la sua “forte protesta” con l’inviato di Tokyo durante i colloqui tra alti funzionari nella capitale cinese, in merito allo scontro diplomatico tra i due Paesi legato a Taiwan. “Durante le consultazioni, la Cina ha ancora una volta presentato una forte protesta al Giappone sulle dichiarazioni errate della premier giapponese Sanae Takaichi sulla Cina” e su Taiwan, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. Masaaki Kanai, a capo dell’Ufficio degli affari di Asia e Oceania del ministero degli Esteri giapponese, ha incontrato oggi il suo omologo cinese Liu Jinsong.

8.07 Borsa: l’Asia chiude in forte calo, pesa la tecnologia

Le Borse asiatiche chiudono in forte calo, appesantiti dal settore tecnologico in vista dei risultati di Nvidia che consentiranno di tastare il polso del settore dell’intelligenza artificiale. Sotto i riflettori anche l’andamento dell’economia americana. Seduta pesante per Tokyo (-3,2%). Sul fronte valutario lo yen scambia poco sotto a 155 sul dollaro, e si mantiene sui minimi storici sull’euro, a un valore di 179,70. In calo anche Hong Kong (-2%), Shanghai (-0,8%), Shenzhen (-1%), Seul (-3,3%) e Mumbai (-0,1%). Giornata scarna di dati macroeconomici. Dagli Stati Uniti prevista la produzione industriale di ottobre.

6.33 Frana travolge casa, recuperato corpo seconda dispersa

Il corpo di Guerrina Skocaj, di 83 anni, dispersa nel crollo ieri mattina dell’abitazione a Brazzano nel comune di Cormons (Gorizia), è stato recuperato nel corso della notte dai Vigili del fuoco. Il corpo era stato individuato poco dopo le 22 ma le operazioni di recupero erano state sospese per il maltempo che non consentiva di lavorare in sicurezza, temendo nuovi cedimenti nel pendio. Solo quando le condizioni meteo lo hanno consentito, prima di mezzanotte, è avvenuto il recupero. In precedenza i Vigili del fuoco avevano recuperato il corpo dell’altro disperso, il cittadino tedesco di 32 anni. Non risultano altre persone disperse.

5.44 Giappone avverte connazionali “a fare attenzione in Cina”

Il Giappone ha avvertito i connazionali in Cina di fare attenzione all’ambiente circostante e di evitare i grandi assembramenti, nel mezzo della disputa tra i due Paesi nata dai commenti della premier nipponica Sanae Takaichi su Taiwan. la mossa, seguita all’invito di Pechino ai suoi cittadini di non recarsi nel Sol Levante, sollecita a “prestate attenzione all’ambiente circostante e a evitate il più possibile i luoghi dove si radunano grandi folle o che potrebbero essere identificati come frequentati da molti giapponesi”, ha ammonito l’ambasciata giapponese in Cina in una nota sul suo sito web e inviata ai connazionali residenti.

2.23 Giappone-Cina: Tokyo aperta a dialogo dopo recenti tensioni

Il governo di Tokyo si dice pronto a stemperare le recenti tensioni diplomatiche con la Cina e si dice disposto a discussioni costruttive. “Siamo aperti ad un dialogo aperto con la Cina, nonostante le recenti tensioni”, ha detto in un punto stampa il segretario di Gabinetto, Minoru Kihara. Ieri lo stesso Kihara aveva dichiarato che gli annunci da parte della Cina che minacciano gli scambi tra i popoli sono incompatibili con l’orientamento delle relazioni bilaterali recentemente confermato dai leader dei due Paesi, aggiungendo che il Giappone ha chiesto con fermezza alla parte cinese di adottare le opportune misure.

00.24 Trump, ok Onu a risoluzione su Gaza è di portata storica

“Congratulazioni al mondo per l’incredibile voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tenutosi pochi istanti fa, che ha riconosciuto e approvato il Board of peace, che sarà presieduto da me e includerà i leader più potenti e rispettati del mondo. Questa sarà ricordata come una delle più grandi approvazioni nella storia delle Nazioni Unite, porterà a ulteriore pace in tutto il mondo ed è un momento di vera portata storica!”: cosi’ su Truth Donald Trump ha commentato l’ok alla risoluzione Usa su Gaza.