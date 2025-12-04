8.42 Putin: “Trump è sincero cerca soluzione, ma non è facile”

Il presidente statunitense Donald Trump sta “cercando sinceramente di trovare una soluzione consensuale al problema ucraino, ma questo compito non è facile”: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a India Today. “Questo è un compito difficile e una missione difficile quella che il presidente Trump si è assunto”, ha detto il leader russo. “Riuscire a raggiungere un consenso tra le parti in conflitto non è un’impresa facile”. “Ma il presidente Trump sta davvero cercando sinceramente di riuscirci, ne sono certo”, ha concluso Putin.

8.31 Putin: “Molto utile incontro con Witkoff e Kushner”

L’incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner “è stato molto utile” lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una intervista a India Today alla vigilia di una missione nel Paese asiatico, scrive la Tass. Putin ha aggiunto che “Washington ha proposto di suddividere il piano in 28 punti in quattro pacchetti separati. Hanno proposto di discuterne con noi”, ha detto spiegando che si tratta comunque degli stessi temi discussi con Donald Trump in Alaska.

8.24 Putin: “Kiev si ritiri o libereremo Donbass con la forza”

La Russia libererà il Donbass e la “Nuova Russia” (i territori ucraini annessi unilateralmente, ndr) Novorossiya con mezzi militari o con altri mezzi: lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un’intervista al canale televisivo India Today, citata dalla Tass. “Tutto si riduce a questo: o libereremo questi territori con la forza, oppure le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di combattervi”, ha sottolineato.

6.16 Mosca, 76 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe

Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 76 droni ucraini sulle regioni russe. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo. (ANSA).

6.04 Xi a Macron: “Sostegno a ogni sforzo per pace in Ucraina”

La Cina “sostiene tutti gli sforzi favorevoli alla pace” in Ucraina. E’ quanto ha detto il presidente Xi Jinping nel corso dell’incontro congiunto con i media insieme al suo omologo francese Emmanuel Macron, tenuto nella Grande sala del popolo, ricorrendo alla formula più usata finora da Pechino sull’aggressione di Mosca ai danni di Kiev. Xi, inoltre, ha rimarcato l’importanza dei colloqui avuti, utili per “rafforzare il coordinamento strategico” con Parigi e la cooperazione in settori come l’aerospazio e l’energia nucleare, nonché per sottolineare lo scenario di maggiori investimenti mandarini in Francia.