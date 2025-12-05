Nel quadro internazionale Cina e Francia rilanciano gli sforzi per un cessate il fuoco in Ucraina e una soluzione a due Stati in Medio Oriente, mentre in Italia emerge un caso di cronaca: ritrovata viva la 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa da giorni, in uno stanzino legato a un conoscente ora ascoltato dai carabinieri per chiarire la sua misteriosa recente scomparsa.

Ecco le notizie del giorno:

8.10 Tatiana Tramacere trovata viva in mansarda

È stata ritrovata viva dai carabinieri Tatiana Tramacere, la studentessa 27enne di Nardò di cui non si avevano notizie dal 24 novembre. La ragazza era in uno stanzino attiguo alla mansarda dove vive Dragos-Ioan Gheormescu, il 30enne che era stato l’ultimo a vederla. Non è ancora chiaro se la donna sia stata sequestrata o se si sia trattato di allontanamento volontario.

8.05 Circolare Hamas, riunitevi senza smartphone e condizionatori

Un documento interno di Hamas, pubblicato sul quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, impone ai vertici dell’organizzazione terroristica all’estero di operare quasi clandestinamente. La notizia è riportata dalla testata israeliana Channel 12. Tra le altre cose, è richiesto loro di tenere riunioni senza telefoni, senza orologi e in luoghi in cui i dispositivi elettronici siano tenuti lontani dalla sala.

7.25 Xi-Macron: “Sostegno a sforzi su cessate fuoco in Ucraina”

Cina e Francia, sull’Ucraina, “sostengono gli sforzi su cessate il fuoco e ripristino della pace basati su diritto internazionale, verità e principi della Carta dell’Onu”. Nella Dichiarazione congiunta sulla situazione in Ucraina e Palestina, diffusa dopo i colloqui di giovedì a Pechino tra i presidenti Xi Jinping ed Emmanuel Macron, si rimarca la soluzione dei due Stati, Israele e Palestina, in Medio Oriente. Le parti, “membri permanenti del Consiglio di Sicurezza Onu, si impegnano a ricercare soluzioni “pacifiche” e “costruttive basate sul diritto internazionale” contro sfide e minacce “a sicurezza e stabilità internazionali”.

7.20 Colpo al clan Senese, 14 arresti a Roma

Maxi blitz di dda e carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. Arrestate 14 persone accusate, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione illecita di armi da sparo, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le attività del ‘clan Senese’ .