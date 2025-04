Le notizie più rilevanti del giorno tra cronaca, politica, esteri ed economia. I fatti più importanti della giornata selezionati per voi.

Le notizie del giorno:

8.30 Parigi: “Ora Ue e Usa approvino sanzioni dure contro Mosca”

“L’Ue approvi ora sanzioni pesanti per asfissiare l’economia russa e credo che gli Usa, che si sono impegnati tanto per la tregua, dovrebbero passare sanzioni simili, che sono pronte, per forzare Putin la tavolo della pace”. Lo ha detto Jean-Noël Barrot, Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Francia.

7.49 Incidente stradale nel Potentino, morti due giovani

Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto stamani a Genzano di Lucania (Potenza). Secondo quanto si è appreso, l’automobile sui cui stavano viaggiando i due giovani si è scontrata – per cause in fase di accertamento – contro un tir. Sul posto i Vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso e le forze dell’ordine.

7.00 E’ morto il Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa

Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è morto ieri a Lima. Lo ha reso noto poco fa suo figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X. “Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace”, ha scritto. Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, il premio Nobel per la letteratura del 2010 aveva appena compiuto 89 anni. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate. Tra i suoi romanzi, ‘La città e i cani’ e ‘La casa verde’.

5.43 Cina: +4,5% export verso Usa e surplus a 76,6 miliardi

La Cina registra un export in aumento annuo del 4,5% verso gli Stati Uniti nei primi tre mesi del 2025, a dispetto delle tensioni commerciali e dei dazi di Donald Trump saliti al 145% ad aprile su tutto il made in China e delle pronte ritorsioni mandarine al 125% sui beni made in Usa. In base ai dati diffusi oggi dall’Amministrazione generale delle Dogane, il surplus di Pechino verso Washington si attesta nello stesso periodo a 76,6 miliardi di dollari, di cui 27,6 milirdi riferiti solo al mese di marzo. Gli Stati Uniti sono la prima destinazione dei beni cinesi per singoli Paesi, con spedizioni nel trimestre pari a 115,6 miliardi.

1.15 Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devstazione

Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a visitare l’Ucraina per constatare la devastazione e “vedere la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti” . Lo ha detto Zelensky in un’intervista a Cbs. “Venite, vedete, e poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra”, ha aggiunto.