La novità è contenuta nella legge di Bilancio 2026, che ha modificato il decreto legislativo 261 del 1999 prorogando l’affidamento del servizio universale a Poste Italiane fino al 31 dicembre 2036. Nello stesso provvedimento vengono però esclusi come servizi garantiti Posta1, Postapriority Internazionale, Posta1Pro, Posta1Pro Risposta Pagata, Posta1online nazionale e Posta1online internazionale. Come spiegato da Poste Italiane, questi servizi non saranno più disponibili dal primo maggio 2026. A salvarsi è solo Postapriority Internazionale che da metà maggio continuerà fuori dal servizio universale e solo negli uffici postali.

Non più garantita la consegna in 24 ore

In concreto cambia il fatto che Poste Italiane non ha più l’obbligo di garantire la consegna in 24 ore per questi prodotti. E così, se si è di fronte alla necessità di spedizioni che richiedono urgenza non superando il giorno lavorativo, non sarà più possibile fare affidamento su questi servizi tradizionali delle Poste. Bisognerà invece rivolgersi a servizi di mercato come le soluzioni business sempre di Poste Italiane o ai corrieri espressi. A salire saranno ovviamente i costi. Prezzi in su anche per le spese di notifica che includono ad esempio le multe stradali.

In alternativa resta la posta ordinaria che però viene consegnata entro 5 giorni. Resta invece confermata la tariffa agevolata di 1,45 euro per spedizioni di libri fino a 2 chili.