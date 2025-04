I titoli dei quotidiani oggi si concentrano sul funerale di Papa Francesco, in programma sabato mattina con la partecipazione di molti leader mondiali; sull’esposizione della salma, da oggi a venerdì a San Pietro per l’omaggio della gente; sulle ipotesi su chi potrebbe essere il suo successore e sulla decisione del governo di proclamare cinque giorni di lutto nazionale, con la richiesta di celebrazioni “sobrie” per il 25 aprile. “Il mondo per Francesco”, titola Repubblica. L’abbraccio a Francesco”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Scoppia la rissa pure sul Papa morto”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Il mondo per Francesco” (La Repubblica).

“L’abbraccio a Francesco” (Il Corriere della Sera).

“Una voce necessaria”. L’editoriale di Antonio Polito: “Dodici anni da Papa, e noi «laici» siamo ancora qui a chiederci se è stato progressista o conservatore. La sinistra dei diritti trovò rivoluzionaria la sua frase sui gay, «chi sono io per giudicare», e reazionaria l’accusa ai medici «sicari» se praticano l’aborto. La destra populista soffrì i suoi pellegrinaggi a Lampedusa e a Lesbo, le isole della vergogna dove i migranti sono i nuovi martiri. Ma in chiave anti-Bruxelles gioisce ancora per il suo appello al «disarmo»”.

“Dopo Francesco” (La Stampa).

“I grandi della Terra sabato a Roma per l’addio al Papa degli ultimi” (Il Sole 24 ore).

“Il corpo di Francesco” (Il Messaggero).

“Bergoglio e Ratzinger, le eredità da fondere”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “L’inedita convivenza tra “due papi”, il dimissionario Benedetto XVI e l’eletto Francesco ha caratterizzato buona parte dell’ultimo pontificato. Non ci potevano essere due vicari di Cristo più diversi tra loro. Il primo, teologo e filosofo di vaglia mondiale, portatore di uno stile solenne e aristocratico. Il secondo impulsivo e generoso “parroco delle genti”, dalla comunicazione semplice ed empatica. Il primo, orgoglioso figlio dell’Europa e difensore dell’Occidente e della sua civiltà. Il secondo, venuto “dalla fine del mondo”, perciò stesso estraneo ad ogni narrativa occidentale ed europea, piuttosto tenace avvocato dei “dannati della terra”, cantore evangelico degli umili e degli ultimi”.

“Nuovo Papa, tutte le trame” (Il Giornale).

“Infedeli alla linea” (Il Manifesto).

“La pecora nera del Conclave” (Il Fatto Quotidiano).

“Funeral party”. L’editoriale di Marco Travaglio: “L’unico capo di governo non ipocrita è quel serial killer di Netanyahu: il solo a sottrarsi al rito tartufesco del salto sul carro funebre di Francesco. Quanto agli altri che sgomitano sui social (e quasi tutti sfileranno ai funerali in San Pietro) per ricordare quanto il Papa fosse buono e dunque amico loro, possiamo immaginare…”.

“Il 25 aprile è lutto nazionale” (La Verità).

“Scoppia la rissa pure sul Papa morto” (Libero).

“Tra amici, nemici e leader silenziosi. Il mondo e l’ultimo saluto al Papa” (Domani).