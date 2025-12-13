Una vicenda quasi surreale quella avvenuta in provincia di Reggio Emilia, dove un ventenne avrebbe inquadrato con il cellulare il volto della sua ex fidanzata, mentre lei dormiva, al fine di sbloccare il dispositivo e accedere all’home banking. Il ragazzo si sarebbe intestato ben due bonifici, per un totale di 25mila euro, prosciugando il conto della donna. I carabinieri della stazione di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, hanno identificato e denunciato un 20enne nordafricano, con l’accusa di furto aggravato.

Il misterioso addio dopo il furto

Dopo aver svuotato il conto della donna, il 20enne avrebbe mandato anche un insolito messaggio alla vittima, per annunciare la fine della loro relazione e l’intenzione di rientrare nel Paese d’origine. La giovane ha compreso che qualcosa non tornava e dopo aver capito di essere stata derubata dei suoi soldi, ha chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno subito disposto il blocco dell’importo sottratto.