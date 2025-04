Stava facendo la fila davanti a una pasticceria di Milano quando è accaduto l’impensabile. Zita Fusco, ex allieva del talent show Amici, è stata colpita alla testa da un gatto di 7 kg caduto da un balcone. Trauma cranico e tre giorni di prognosi per l’attrice e conduttrice triestina di 48 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel 2001 a programma di Canale 5.

“Mi è piombato addosso all’improvviso, un colpo fortissimo. Ho perso le forze e la vista si è offuscata”, ha raccontato Fusco. “Ho visto il pelo nero e ho capito che era un gatto. Me lo sono trovato addosso, veniva dall’alto”. Un medico presente tra i clienti in attesa ha prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

La 48enne è stata comunque trasportata in ospedale per gli accertamenti. Le è stato diagnosticato un trauma cranico, con tre giorni di prognosi. “Poteva andarmi peggio – ha commentato con ironia – se il gatto avesse avuto le unghie fuori, sarebbero stati guai seri”. Quanto all’animale, lui non ha avuto alcun problema ed è stato riconsegnato al proprietario.