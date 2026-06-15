Una bimba di 7 anni, originaria di Ravanusa (Agrigento), è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in spiaggia in località Marianello a Licata. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso del 118, per la bambina non c’è stato nulla da fare. La bambina, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i sanitari dell’elisoccorso del 118 sono arrivati sulla banchina non hanno potuto far altro che accertare il decesso della bimba.

La salma è rimasta a Licata dove è stata già trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. “Ho appena saputo della tragedia”, ha dichiarato il sindaco di Licata, Angelo Balsamo. “Sto rientrando a Licata e andrò a rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili. Una tragedia, una grandissima tragedia”.