Ha licenziato due suoi dipendenti dopo aver scoperto che tradivano i loro partner. Protagonista della vicenda Natalie Dawson, co-fondatrice e presidente di Cardone Ventures, un’azienda statunitense che assiste imprenditori e titolari di aziende a raggiungere obiettivi finanziari e di crescita. Ospite di una puntata del podcast “Diary of a CEO” di Steve Bartlett, l’imprenditrice ha spiegato il suo punto di vista sulla mancanza di lealtà nella vita privata, che, a detta sua, potrebbe riflettersi in ambito lavorativo.

“Se fanno una cosa simile con la persona con cui dovrebbero voler passare il resto della vita, pensi che non faranno lo stesso al lavoro? Queste persone sono un rischio”, si chiede Dawson. Il tradimento in questione si sarebbe consumato durante il lavoro, ma, specifica la CEO, la sua sua scelta sarebbe stata la stessa anche se così non fosse stato. Insomma, è una questione di principio per lei. Bartlett non sembra appoggiare la scelta della sua ospite, che non mostra alcun segno di pentimento. Certo è che il caso ha acceso il dibattito on line, tra sostenitori e critici.