Al liceo scientifico Paleocapa di Rovigo, la carta igienica sparirà dai bagni del blocco C per almeno un mese. È questa la misura adottata dalla dirigenza dopo una serie di episodi di vandalismo che hanno visto rotoli srotolati, lanciati a terra e perfino appesi alle pareti. La scuola, non riuscendo a individuare i responsabili, ha deciso di coinvolgere l’intera comunità studentesca in un gesto di responsabilizzazione collettiva. “Nell’impossibilità di individuare i responsabili di questi atti di incuria e consapevoli che gli errori individuali ricadono sull’intera comunità, a livello sia pratico che di decoro, per un mese intero la carta igienica non verrà più fornita nel blocco C”, ha comunicato l’istituto. Gli studenti dovranno quindi portare la carta da casa, come qualsiasi altro materiale scolastico.

La reazione e le polemiche

La decisione ha suscitato discussioni e perplessità tra genitori e studenti. Molti ritengono la misura eccessiva, mentre altri la considerano una scelta educativa volta a far comprendere il valore del rispetto per gli spazi comuni. La dirigenza, dal canto suo, difende il provvedimento come un atto temporaneo di responsabilizzazione, motivato dal degrado che gli episodi di incuria avevano causato. La scuola, inoltre, ha sottolineato che la sospensione della fornitura riguarda solo un settore dell’edificio, così da limitare il disagio.

Altri casi in Veneto

Il caso di Rovigo non è isolato. A Montecchio Maggiore (Vicenza), in un istituto comprensivo, la preside ha imposto che i rotoli di carta possano essere usati solo su richiesta all’insegnante, a causa di “episodi di maleducazione e uso improprio dei bagni”. Situazione simile all’Istituto Besta di Treviso, dove la dirigente Renata Moretti ha disposto la rimozione dei rotoli dopo che uno, bagnato, era stato lanciato da una finestra, rischiando di colpire un’auto in transito. Ora la carta è custodita in un armadietto accessibile solo al personale Ata, e gli studenti devono chiederla ai collaboratori scolastici o portare fazzoletti propri.