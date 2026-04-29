Un limite di velocità decisamente insolito sta facendo discutere negli Stati Uniti. Nel Wisconsin, all’interno dell’impianto per il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti della contea di Outagamie, ad Appleton, è comparso un nuovo cartello stradale che indica come velocità massima consentita 17,3 miglia orarie, circa 27 chilometri orari.

A colpire non è tanto il limite in sé, quanto quella virgola decimale che trasforma un segnale ordinario in qualcosa di spiazzante. Una scelta tutt’altro che casuale, pensata proprio per catturare l’attenzione di chi guida e interrompere i comportamenti automatici spesso adottati su percorsi abituali.

L’iniziativa è stata annunciata dalla struttura con un post sui social, spiegando che l’obiettivo non è tanto imporre una velocità bizzarra, quanto spingere gli automobilisti a guardare due volte il cartello e riflettere prima di accelerare.

Secondo i responsabili, un numero così preciso rompe il cosiddetto “pilota automatico” che spesso porta a sottovalutare il contesto stradale. Un piccolo espediente psicologico, dunque, per stimolare prudenza in un’area frequentata ogni giorno da camionisti, residenti, aziende esterne e mezzi operativi.

L’obiettivo: sicurezza e attenzione in un’area ad alto traffico

Dietro il curioso cartello non c’è provocazione, ma una strategia legata alla sicurezza. L’impianto registra infatti un flusso costante di veicoli e persone, e mantenere alta l’attenzione è considerato fondamentale.

“Questo piccolo cambiamento serve da promemoria: rallentate, fate attenzione e prendetevi cura gli uni degli altri”, spiegano i responsabili del sito, sottolineando come il messaggio sia più importante del numero in sé.

L’idea è che un limite convenzionale rischi di essere ignorato perché percepito come routine, mentre una cifra inaspettata obbliga il cervello a soffermarsi, interrompendo la guida distratta.

Non è stato chiarito quale fosse il precedente limite di velocità, ma il nuovo cartello ha già raggiunto il suo primo obiettivo: far parlare di sé e far riflettere.

La trovata si inserisce in un filone di interventi che puntano non solo sulle regole, ma anche sulla psicologia del comportamento per migliorare la sicurezza stradale.

Ironia sui social e altri limiti di velocità “bizzarri”

Come prevedibile, il nuovo cartello ha scatenato reazioni divertite sui social. Molti utenti hanno commentato con ironia, ma spesso anche con apprezzamento per l’idea.

“Ha funzionato lo scorso fine settimana quando sono andato lì”, ha scritto un utente, raccontando che il cartello ha attirato subito l’attenzione. Un altro ha scherzato: “Qualunque cosa tu faccia, NON andare a 17,4 o la polizia ti starà alle calcagna!!”.

Accanto alle battute, non sono mancati i messaggi favorevoli. “Mi piace!! Fate attenzione. La sicurezza prima di tutto!”, ha commentato un altro utente.

Quello del Wisconsin, però, non è un caso isolato. Negli Stati Uniti esistono altri esempi di limiti volutamente strani per incuriosire e rallentare i conducenti.

A Colorado Springs, ad esempio, fa discutere da anni un cartello con limite fissato a 8,2 miglia orarie, mentre a Nashville, nel centro commerciale Opry Mills, i cartelli indicano 24 miglia orarie invece delle più convenzionali 25. Piccole anomalie studiate proprio per sorprendere chi guida e indurre maggiore attenzione.

Funzionano davvero? I dubbi sollevati dagli studi

Se l’idea incuriosisce, resta però aperta la domanda principale: questi stratagemmi funzionano davvero? Uno studio condotto nel 2024 da agenzie di trasporto statali e locali del Minnesota ha sollevato qualche dubbio sull’efficacia di modifiche ai limiti di velocità come strumento immediato per cambiare i comportamenti.

La ricerca, sviluppata a St. Louis Park, ha monitorato il comportamento degli automobilisti prima e dopo variazioni dei limiti stradali, evidenziando che i conducenti non reagiscono sempre subito a cambiamenti nella segnaletica.

Secondo Gary Davis, responsabile dello studio, ridurre o modificare il limite non garantisce automaticamente una riduzione della velocità reale. Tuttavia, lo stesso studio considera queste iniziative un possibile punto di partenza per valutazioni più ampie nel lungo periodo.

Ed è forse proprio qui il senso del cartello da 17,3 miglia orarie: non tanto imporre una precisione assurda, quanto costringere, anche solo per un secondo, a interrompere l’abitudine e prestare più attenzione.

In fondo, se un numero con la virgola riesce a far alzare il piede dall’acceleratore, forse il suo compito lo ha già svolto.