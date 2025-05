Una lite tra due uomini finita nel peggiore dei modi. Ma questa volta la vittima non è uno dei due litiganti, bensì il cane che uno di loro aveva con sé. L’animale avrebbe azzannato l’avversario e quest’ultimo, per difendersi, l’avrebbe ucciso con una coltellata. L’episodio è accaduto la scorsa domenica sera in piazza del Monte, a Biella.

Come si legge sul sito La Provincia di Biella, sul posto si erano portate le pattuglie di polizia e carabinieri. Sono in corso accertamenti per valutare eventuali denunce. Inutile il trasporto nella clinica veterinaria per il cane, che è morto, mentre la persona aggredita non risulta avere lesioni gravi