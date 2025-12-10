All’inizio poteva sembrare una comune lite tra colleghi di lavoro, ma poi la situazione è degenerata e uno dei due panettieri ha accoltellato l’altro. L’episodio è accaduto la notte passata in un panificio di Verrucola, frazione di Fivizzano (Massa Carrara), come rende noto La Nazione e Il Tirreno. Sul posto sono intervenuti soccorritori e carabinieri, la vittima è stata trasportata in ospedale con ferite in più parti del corpo e al volto, per fortuna lievi. L’aggressore è stato accompagnato nel carcere di Massa.

L’allarme lanciato dai colleghi di lavoro

Protagonisti della vicenda sono un uomo di nazionalità egiziana e l’altro albanese, entrambi residenti nella zona. Dopo un diverbio, tra i due i toni si sono accesi e dalle parole si sarebbe passati ai fatti, con gli altri lavoratori intervenuti per dividerli. Secondo quanto ricostruito, a un certo punto il panettiere egiziano sarebbe uscito in fretta dal forno per andare nella propria abitazione e tornare con un coltello, con cui ha colpito il collega, 24 anni. A far scattare l’allarme e chiamare i soccorsi sono stati gli altri dipendenti del negozio. Il ferito, dopo le cure al pronto soccorso dell’ospedale di Fivizzano, è stato trasportato all’ospedale Apuane di Massa per ulteriori accertamenti. L’aggressore è stato fermato poco distante dal forno dai militari, che hanno recuperato anche il coltello, ed arrestato.