Ha lanciato dell’acido sul viso e sul corpo del suo compagno dopo una lite, provocandogli lesioni permanenti. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Pomezia, alle porte di Roma, hanno arrestato una donna italiana di 29 anni, con precedenti, già sottoposta alla misura della messa alla prova con lavori di pubblica utilità, gravemente indiziata del reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”.

Lo scorso 9 luglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia erano intervenuti in piazzale Aldo Moro dove, a seguito di una lite per futili motivi, sul pianerottolo di casa, la donna aveva lanciato dell’acido sul viso e sul corpo del compagno, provocandogli lesioni permanenti. Il ragazzo era stato trasportato presso l’ospedale S. Eugenio di Roma, in codice rosso, presso il Reparto Ustionati. Rintracciata la donna, i Carabinieri avevano eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo una bottiglia da 1 litro di acido professionale disostruente.

Nella mattinata del 13 luglio, il Gip del Tribunale di Velletri aveva convalidato l’arresto per la donna gravemente indiziata. Al termine dell’udienza il Giudice delle Indagini Preliminari aveva anche disposto l’applicarsi della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e il divieto all’indagata di avvicinarsi alla sua residenza e dimora ed agli altri luoghi da questi abitualmente frequentati ed in particolare alla sua abitazione, situata in un altro comune dell’hinterland romano, con l’obbligo di mantenere dalla parte offesa la distanza di almeno 1000 metri.