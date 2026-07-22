Tragedia a Monterotondo, alle porte di Roma, dove un bambino di cinque anni è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella piscina comunale. Il piccolo partecipava alle attività di un centro estivo insieme ad altri 15 bambini quando si è sentito male.

Il personale presente nella struttura è intervenuto immediatamente, avviando le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori il bambino è deceduto. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause del malore.