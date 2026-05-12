Si è gettata in mare per salvare una consorella che era stata trasportata al largo dalle onde. Un gesto nobile che è costato la vita alla suora carmelitana Nadir Santos da Silva. L’episodio è accaduto lunedì 11 maggio 2026 a Vaccarizzo, in provincia di Catania. Alcune sorelle sono entrate in acqua, restando vicine alla riva, ma le onde erano così forti che le hanno travolte. Durante il salvataggio Santos da Silva, 46 anni appena, avrebbe ingerito una grande quantità d’acqua, senza riuscire a mettersi in salvo.

A lei è dedicato il ricordo della parrocchia di San Giovanni La Punta: “Ringraziamo Dio per il dono della sua vita, per la sua presenza tra noi e per tutta la sua dedizione all’Istituto, alla Chiesa e alla missione di collaborare alla salvezza delle anime. Il suo impegno, la sua testimonianza e il suo amore rimarranno vivi nei nostri cuori”. Il funerale sarà celebrato giovedì 14 maggio, alle ore 16, nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. La messa sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania il Monsignore Luigi Renna.