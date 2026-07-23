Ha servito dei piatti con le formiche e ora un noto chef coreano rischia un anno di carcere e una multa salatissima. La richiesta arriva dalla procura, che ha aperto un’indagine dopo aver scoperto, tramite i video e le foto dei clienti, ciò che veniva proposto nell’insegna. Il nome del ristorante non è stato reso noto, ma si tratta di un locale con due stelle Michelin di Seoul, in Corea del Sud. L’utilizzo di questi insetti in cucina è contrario alle leggi sanitarie. Lo chef da parte sua non ha negato di averli usati, ma solo come guarnizione.

Per lo chef, la procura ha chiesto anche una multa da circa 12mila euro (20 milioni di won coreani). Lui si è difeso sostenendo che solo il 60% dei clienti avesse mangiato le formiche, mentre agli altri clienti sarebbero state servite alternative con aceto fermentato e fiori edibili. A sostegno della sua difesa, lo chef ha ricordato che in altri paesi (quali Australia e Danimarca) le formiche non sono estranee alla cucina. Intanto la sentenza è attesa a settembre.