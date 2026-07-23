Un orso è morto dopo essere rimasto intrappolato sulla cima di un traliccio elettrico negli Stati Uniti. L’allarme era stato lanciato da un residente che aveva chiamato il 911 dopo aver visto l’animale in difficoltà. Le autorità avevano invitato i cittadini a non intervenire, spiegando che un tentativo di sedazione avrebbe potuto provocare una caduta pericolosa.

Un video diffuso sui social mostra l’orso mentre cerca disperatamente una via di fuga senza riuscire a scendere dalla struttura. Nonostante l’allerta al Dipartimento della Fauna Selvatica, secondo i media locali l’animale è morto folgorato prima dell’arrivo dei soccorritori.