A cinquant’anni dall’uscita del film “Lo squalo”, i grandi squali bianchi tornano a essere protagonisti dei mari del New England e del Canada, destando curiosità e timore tra diportisti, bagnanti e pescatori. Le acque fredde del Maine e del Massachusetts, un tempo raramente frequentate da questi predatori, registrano oggi avvistamenti sempre più frequenti.

Secondo i ricercatori, l’aumento degli avvistamenti è strettamente collegato alla maggiore disponibilità di foche, principale fonte di cibo dei grandi squali bianchi. Pur essendo predatori al vertice della catena alimentare, gli squali non rappresentano generalmente una minaccia diretta per i bagnanti, con i casi di aggressione umana estremamente rari.

Incontri sorprendenti

I pescatori locali stanno iniziando a fare i conti con questa nuova presenza. Rick Clough, veterano della pesca di aragoste al largo di Scarborough, ha avvistato per la prima volta uno squalo bianco di circa 2,4 metri a luglio, confessando: “Non sono sicuro che vorrei continuare a pescare i ricci”. Poco dopo, un altro pescatore, David Lancaster, ha filmato un esemplare di circa 3,6 metri con un drone, definendolo “magnifico” e “davvero incredibile”, pur sottolineando la necessità di attenzione dei nuotatori.

Gli squali bianchi possono raggiungere dimensioni fino a 6 metri, anche se gli esemplari osservati di solito sono più piccoli. Gli avvistamenti registrati a Cape Cod, Massachusetts, e ora anche più a nord nel Maine, nel New Hampshire e nella Nuova Scozia, indicano una maggiore permanenza degli squali nelle acque settentrionali, con tempi medi passati da 48 a 70 giorni.

Protezione e dati scientifici

Le misure di protezione, tra cui il divieto di pesca negli Stati Uniti dal 1997 e il Marine Mammal Protection Act, hanno favorito la crescita delle popolazioni di foche, attirando più squali bianchi. L’Atlantic White Shark Conservancy ha documentato centinaia di esemplari negli ultimi dieci anni, mentre studi pubblicati su Marine Ecology Progress Series mostrano un aumento di 2,5 volte degli avvistamenti al largo di Halifax e quasi quattro volte nello Stretto di Cabot dal 2018 al 2022.

Nonostante le dimensioni e la forza degli squali, gli incontri pericolosi con esseri umani restano rarissimi: nella storia documentata si contano meno di 60 morsi mortali. Per monitorare gli avvistamenti, applicazioni come Sharktivity permettono ai cittadini di segnalare in tempo reale la presenza di questi predatori, rendendo virale l’attenzione sui grandi squali bianchi durante le estati.