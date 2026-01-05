È iniziato il conto alla rovescia per la Lotteria Italia, che si chiuderà domani con l’estrazione dei biglietti vincenti in diretta su Rai 1. Anche quest’anno il concorso è stato al centro di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, contribuendo a trainare le vendite.

Secondo le elaborazioni di Agimeg e Agipro News, nel 2025 sono stati acquistati circa 9,6 milioni di tagliandi, un dato che non si registrava da quindici anni. Rispetto all’edizione 2024-2025, quando i biglietti venduti furono 8,6 milioni e i premi complessivi 280, l’incremento è stato di circa il 10%, con la prospettiva di un aumento anche del numero dei premi totali.

Le stime parlano di almeno 300 premi, anche se non si esclude un rafforzamento del montepremi. Tra le novità figura un Premio Speciale da 300mila euro, assegnato in anticipo con una procedura dedicata prevista dal regolamento. Il primo premio resta fissato a 5 milioni di euro. I vincitori hanno 180 giorni, dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per richiedere la riscossione, generalmente entro la prima metà di luglio. Le vincite non sono soggette a tassazione, ma non mancano i casi di premi mai ritirati: dal 2002 sono andati persi circa 32 milioni di euro, incluso il clamoroso primo premio da 5 milioni del 2008, mai incassato a Roma. Sul fronte geografico, Lazio, Lombardia e Campania guidano la classifica delle regioni più fortunate, mentre dieci regioni attendono ancora il primo premio.L