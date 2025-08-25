È stata confermata la morte di Luca Cecca, volontario italiano che aveva scelto di combattere al fianco dell’esercito ucraino. Di lui non si avevano più notizie dal dicembre 2024, quando risultava ufficialmente disperso. La notizia è stata diffusa dal Memorial International Volunteer for Ukraine, la pagina che ricorda i combattenti stranieri caduti nel conflitto: “Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine”, recita il post corredato dalla sua fotografia.

Cecca, 34 anni, era originario di Roma. Secondo fonti vicine al fronte, avrebbe perso la vita nella regione del Donetsk, territorio annesso de facto dalla Russia e teatro di intensi scontri. La conferma della sua morte giunge ora dopo mesi di silenzio e di incertezza sul suo destino. Nello stesso annuncio, il Memorial ha ricordato anche altri due volontari stranieri recentemente caduti: il colombiano Jimmy Mosquera Cuero e il francese Erik Coursier. Con la scomparsa di Luca Cecca, sale a nove il numero degli italiani che hanno perso la vita nel conflitto ucraino. Prima di lui erano morti, in circostanze diverse, Thomas D’Alba, Antonio Omar Dridi, Manuel Mameli, Angelo Costanza, Massimiliano Galletti, Elia Putzolu (schierato con i filorussi), Benjamin Giorgio Galli ed Edy Ongaro.