“Quaranta centesimi in più per il caffè da asporto”. È il caso che sta facendo discutere il web in piena estate: uno scontrino fiscale emesso da un hotel-ristorante in una località marina del Capo di Leuca (Lecce) ha mostrato un sovrapprezzo per due caffè ordinati dal cliente. Ai 2,40 euro totali, infatti, si sono aggiunti 40 centesimi, presumibilmente per il contenitore in plastica usato per il trasporto. A denunciare il fatto è stata una cliente, che ha pubblicato la foto dello scontrino in un gruppo Facebook: “Capisco farmi pagare il servizio al tavolo – ha scritto – ma l’asporto del caffè non lo avevo ancora visto. E non hanno neanche chiesto se volessi questo bellissimo vassoio da collezione. Qui si tratta bene il turista. Da salentina mi vergogno”. La donna ha inoltre segnalato di aver pagato 80 centesimi per quattro cubetti di ghiaccio, senza specificare il locale. Il post ha raccolto decine di reazioni, molte a favore del ristoratore: “Considerato che i caffè sono stati messi nel contenitore d’asporto – è uno dei commenti – ci sta, perché i contenitori hanno un costo in più per il bar”. Non manca però l’ironia: “Mi chiedo come mai a chi prende il caffè amaro non scontano lo zucchero”.