L’imprenditore palestinese Samir Halilah è l’uomo che potrebbe prendere in mano il futuro di Gaza. A darne notizia è il quotidiano israeliano Ynet. Halilah, che è stato intervistato dall’agenzia palestinese Ma’an vicina alle autorità della Cisgiordania, potrebbe diventare “governatore” per la Striscia ricevendo anche il via libera da parte di Hamas.

Ynet cita fonti coinvolte e alcuni “documenti presentati al Dipartimento di Giustizia”. L’idea è di portare nella Striscia, in mano ad Hamas dal 2007, qualcuno che operi sotto la guida della Lega Araba. Una personalità che venga accettato sia da Israele che dagli Usa e consenta una transizione al dopoguerra.

Halilah, nell’intervista a Ma’an, ha affermato che la proposta di nominarlo governatore è stata “discussa all’interno della leadership palestinese”. La proposta sarebbe “sul tavolo da un anno e mezzo” e soprattutto “è stata accettata da Hamas”.

L’agenzia riferisce di aver avuto, oltre alla notizia della proposta di un candidato governatore, anche “i dettagli di un accordo in fase di definizione, che include la cessazione delle ostilità, il ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza”. Ma’an sostiene che l’accordo prevede anche “l’ingresso di forze arabe sotto la supervisione americana e la nomina di un governatore palestinese incaricato di gestire gli affari civili, garantire la sicurezza e supervisionare il processo di ricostruzione”.

Halilah ha spiegato ancora che “la proposta prevede che l’amministrazione di Gaza sia sotto la supervisione del Comitato della Lega Araba, che comprende sei membri ed è composto da Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Anp e Qatar, per gestire gli affari civili a Gaza e garantirne la sicurezza”.

Chi è Halilah

Halilah è un uomo d’affari palestinese che ha ricoperto l’incarico di Segretario generale del terzo Governo Anp tra il 2005 e il 2006 di Ahmed Qurei. Fino allo scorso anno, l’imprenditore è stato anche presidente del Consiglio di amministrazione della Palestine Securities Exchange.