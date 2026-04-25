Sale a 18 il numero degli esemplari di lupo trovati morti nell’area del Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise. Legambiente parla di un “fatto gravissimo e un attacco senza precedenti alla fauna selvatica protetta. Si tratta della pagina più brutta del nostro Paese e una vergogna nazionale, che mina anche il lavoro di tutela e conservazione della biodiversità portato avanti in questi anni con impegno, rigore scientifico e passione dal Parco nazionale tra i più antichi d’Italia”. L’associazione al Governo di uscire “dal suo silenzio, invece di alimentare un sentimento e politiche anti-lupo (…)”.

Scrive ancora Legambiente sul suo sito: “La giustizia fai da te e l’utilizzo delle esche avvelenate, che è al momento è l’ipotesi più accreditata per la morte dei vari esemplari, è un atto vile e da codardi, che nuoce alla biodiversità ma anche alla sicurezza dell’intero territorio e a un Parco che vanta oltre cent’anni di storia in difesa della natura (…)”.