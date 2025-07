“Quello che vedete è un lupo che ha appena catturato un nostro gatto domestico nella notte del 25 luglio scorso”. Questa la denuncia di un cittadino che abita a Belgatto, in provincia di Fano. L’abitazione in cui ha fatto irruzione l’animale si trova in campagna, ma non in una zona completamente isolata come si potrebbe pensare. La vittima del lupo è un gatto, che faceva parte di una colonia di altri 10 mici e 4 cani, custoditi in una proprietà privata, come si legge sul Resto del Carlino.

“I gatti ora sono diventati 10 – specifica il proprietario – visto che il lupo ha deciso di mangiarsene uno vivo. Si fa di tutto per cercare di dare il meglio a queste creature, tutte salvate da canili, gattili, o peggio ancora dalla strada, con le sole forze private (economiche e di impegno quotidiano), poi arrivano questi ‘simil-lupi’ e te li portano via sotto gli occhi, divorandoli vivi: gli animali domestici sono parte della famiglia e questi eventi sono devastanti”.