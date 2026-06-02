Esiste un consiglio che spessissimo si sente ripetere chi ha il diabete: per tenere a bada la glicemia è utile mangiare poco e spesso. Cinque, sei pasti al giorno, porzionati, distribuiti ad intervalli regolari. Colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda, cena, magari uno spuntino serale leggero. L’idea alla base è intuitiva e rassicurante, piccoli pasti generano picchi glicemici più bassi, la glicemia rimane stabile durante il giorno, il pancreas lavora meno e più continuamente invece di dover gestire grandi carichi in una volta sola.

È un ragionamento che sembra avere senso. Peccato che la ricerca scientifica più rigorosa degli ultimi anni stia raccontando una storia molto diversa. E che uno studio randomizzato controllato, il tipo di ricerca considerato il gold standard della medicina, pubblicato su Diabetologia, la rivista ufficiale dell’Associazione Europea per lo Studio del Diabete, abbia prodotto dati capaci di mettere in discussione quel consiglio nelle sue fondamenta.

Il consiglio che si è diffuso senza prove sufficienti

Prima di capire cosa dice la ricerca più recente, vale la pena chiedersi da dove viene l’idea che mangiare frequentemente sia benefico per la glicemia. La risposta è che si tratta, in larga parte, di un’estrapolazione logica mai davvero messa alla prova in modo sistematico sui pazienti con diabete di tipo 2.

Il ragionamento funziona così: se si mangia meno in ogni singolo pasto, il carico di carboidrati che arriva nell’intestino in una volta sola è inferiore, la digestione è più lenta e graduale, il glucosio entra nel sangue in modo più controllato. Tutto vero, in teoria. Il problema è che questo schema non tiene conto di ciò che succede tra un pasto e l’altro, di come risponde l’insulina a stimolazioni ripetute nel corso della giornata, di quanto il fegato interagisce con i livelli di glucosio nel sangue nelle ore di digiuno tra un mini-pasto e quello successivo, e soprattutto di come la frequenza dei pasti influisca sulla sensibilità insulinica nel lungo periodo.

La sensibilità insulinica, ovvero la capacità delle cellule di rispondere al segnale dell’insulina e di assorbire il glucosio dal sangue, è il cuore del problema nel diabete di tipo 2. Migliorarla è uno degli obiettivi terapeutici primari. E su questo fronte, la ricerca ha trovato qualcosa di inatteso.

Lo studio di Praga che ha cambiato la conversazione

Nel 2014, un team di ricercatori del Diabetes Centre dell’Institute for Clinical and Experimental Medicine di Praga, guidato dalla dottoressa Hana Kahleová, ha pubblicato su Diabetologia i risultati di uno studio randomizzato in crossover su 54 pazienti con diabete di tipo 2, di età compresa tra 30 e 70 anni, tutti in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti orali.

Il disegno dello studio era preciso e controllato. I partecipanti seguivano per 12 settimane uno dei due regimi alimentari proposti, poi si scambiavano e seguivano l’altro per altre 12 settimane. Le calorie totali giornaliere erano identiche in entrambi i regimi, era la distribuzione a cambiare radicalmente. Il primo regime prevedeva sei piccoli pasti al giorno, distribuiti nel corso dell’intera giornata. Il secondo prevedeva soltanto due pasti, una colazione abbondante e un pranzo consistente senza nulla nel pomeriggio o la sera.

I risultati hanno sorpreso gli stessi ricercatori. Chi mangiava due pasti al giorno mostrava, rispetto al regime dei sei pasti, una riduzione maggiore del peso corporeo, una diminuzione significativa del grasso epatico misurato con risonanza magnetica per protoni, un miglioramento più marcato della sensibilità insulinica e una riduzione più pronunciata della glicemia a digiuno e dei livelli di C-peptide, un marcatore della secrezione insulinica del pancreas. L’HbA1c, il parametro che misura il controllo medio della glicemia negli ultimi tre mesi, migliorava in modo statisticamente significativo nel gruppo che mangiava meno frequentemente.

“I nostri dati supportano fortemente i benefici del digiuno intermittente negli esseri umani, sebbene siano in contrasto con il punto di vista tradizionale secondo cui pasti più frequenti e più piccoli durante il giorno siano più salutari”, ha dichiarato la dottoressa Kahleová nel comunicato che accompagnava la pubblicazione.

Perché meno pasti possono fare meglio: il ruolo del digiuno intermittente

Per capire i meccanismi fisiologici che spiegano questi risultati, bisogna capire cosa succede nelle ore tra un pasto e l’altro, quelle ore che il regime dei sei pasti tende a comprimere o eliminare quasi del tutto.

Ogni volta che si mangia, l’insulina viene rilasciata nel sangue. L’insulina è l’ormone che permette alle cellule di assorbire il glucosio dal sangue per usarlo come energia o immagazzinarlo. Nel diabete di tipo 2, le cellule hanno perso parzialmente la capacità di rispondere a questo segnale insulinico, è la cosiddetta insulino-resistenza. Più spesso viene stimolato il rilascio di insulina, più le cellule si abituano alla sua presenza e meno vi rispondono: un meccanismo simile alla tolleranza che si sviluppa con qualsiasi stimolo ripetuto troppo frequentemente.

I periodi di digiuno tra i pasti, quelli più lunghi che si creano quando si mangia solo due volte al giorno, permettono ai livelli di insulina di scendere, alle cellule di “riposare” dalla stimolazione insulinica continua e di recuperare gradualmente la sensibilità. Nel fegato, le ore di digiuno favoriscono la mobilizzazione del grasso epatico, quella forma di steatosi che è strettamente legata all’insulino-resistenza e che nello studio di Kahleová si riduceva in modo significativo nel gruppo dei due pasti.

Il pancreas, dal canto suo, beneficia anch’esso di periodi di minor stimolazione: le cellule beta pancreatiche, quelle che producono insulina e che nel diabete di tipo 2 sono cronicamente sovrastimolate e progressivamente esaurite, mostrano una funzione migliore quando non devono rispondere a sei stimoli giornalieri invece di due.

La revisione sistematica che rafforza il quadro

Lo studio di Kahleová non è rimasto isolato. Nel 2024, una revisione sistematica pubblicata su PLOS ONE (Chacón-Herrera et al.) ha analizzato 13 studi che soddisfacevano criteri rigorosi di inclusione, tutti focalizzati sull’impatto della frequenza dei pasti sul controllo glicemico nei pazienti con diabete di tipo 2. La revisione era registrata nel registro internazionale PROSPERO, il che garantisce trasparenza e rigore metodologico nel processo di analisi.

La conclusione degli autori è stata formulata con cautela, come è corretto fare in una revisione sistematica, ma il senso era chiaro: consumare un numero inferiore di pasti durante il giorno è associato a miglioramenti della glicemia a digiuno e del C-peptide nei soggetti con diabete di tipo 2. In aggiunta al controllo glicemico, la riduzione della frequenza dei pasti risultava benefica anche per la perdita di peso, un obiettivo terapeutico spesso primario nei pazienti con diabete di tipo 2 sovrappeso od obesi.

Questa revisione è particolarmente rilevante perché supera il limite del singolo studio: quando studi condotti in contesti diversi, con metodologie diverse e su popolazioni diverse convergono verso la stessa conclusione, il dato acquisisce una solidità che nessun singolo trial potrebbe fornire da solo.

Il problema degli spuntini: quello che nessuno dice

C’è un aspetto pratico di questa storia che merita attenzione particolare, perché riguarda abitudini quotidiane molto diffuse che spesso non vengono mai messe in discussione nemmeno nei colloqui con il medico.

Il regime dei sei pasti al giorno, o anche solo il regime dei tre pasti più due spuntini, prevede quasi inevitabilmente che almeno uno o due di questi pasti siano compositi da alimenti che stimolano la glicemia in modo tutt’altro che trascurabile. Un pacchetto di cracker integrali, una barretta ai cereali “senza zuccheri aggiunti”, uno yogurt alla frutta, un frutto con qualche mandorla: tutti alimenti che molti diabetici consumano convinti di fare la cosa giusta, e che invece producono picchi glicemici ripetuti nel corso della giornata, mantenendo costantemente elevati i livelli di insulina circolante.

Il paradosso è che la somma di sei piccoli stimoli glicemici distribuiti nelle ore di veglia può produrre un’area totale sotto la curva glicemica giornaliera superiore a quella prodotta da due pasti più abbondanti, separati da molte ore di digiuno reale. Non è l’intensità del singolo picco che conta, ma il profilo cumulativo della glicemia nell’arco delle 24 ore.

La variabile che cambia tutto: quando si mangia, non solo quanto

Un’altra dimensione del problema che la ricerca sull’orario dei pasti ha messo in luce negli ultimi anni è quella della crononutrizione, lo studio di come il momento della giornata in cui si mangia influisca sul metabolismo, indipendentemente dalla quantità e dalla composizione di ciò che si consuma.

Nello studio di Kahleová, i due pasti erano colazione e pranzo, non colazione e cena. Questo dettaglio non è secondario. Il metabolismo del glucosio non è uniforme nel corso della giornata: la sensibilità insulinica è massima al mattino, quando i ritmi circadiani favoriscono l’attività metabolica, e progressivamente diminuisce nel pomeriggio e la sera. Mangiare la quota principale di carboidrati e calorie nella prima metà della giornata, quando il corpo è metabolicamente più efficiente nel gestirli, e limitare o eliminare il pasto serale sfrutta questa asimmetria fisiologica a proprio vantaggio.

Chi ha il diabete di tipo 2 e segue il consiglio tradizionale dei pasti frequenti, magari con una cena abbondante la sera e uno spuntino serale, sta mangiando nel momento in cui la sensibilità insulinica è al minimo, esattamente l’opposto di ciò che il proprio metabolismo richiederebbe.

Cosa cambia nella pratica: qualche avvertenza necessaria

Prima di concludere che chiunque abbia il diabete debba eliminare subito gli spuntini e ridursi a due pasti al giorno, è importante contestualizzare questi risultati con le avvertenze che gli stessi ricercatori hanno sottolineato con forza.

La dottoressa Kahleová ha precisato che i pazienti trattati con insulina devono prestare particolare cautela: la riduzione della frequenza dei pasti in chi assume insulina può esporre al rischio di ipoglicemia nelle ore di digiuno prolungato, e qualsiasi modifica significativa del regime alimentare in questi pazienti deve essere concordata e monitorata con il medico curante. Non è una raccomandazione da applicare in autonomia.

Analogamente, la revisione sistematica del 2024 sottolinea che la qualità e la composizione dei pasti rimane determinante indipendentemente dalla frequenza: due pasti abbondanti ma ricchi di zuccheri semplici, farine raffinate e grassi saturi non produrranno i benefici documentati negli studi, che si basavano su diete controllate e calibrate nei macronutrienti.

Il messaggio più importante che emerge da questa letteratura non è “mangiate meno volte” come precetto universale. È che il consiglio “mangia poco e spesso”, ripetuto per decenni come se fosse un dogma inattaccabile, non ha il supporto scientifico che gli è sempre stato attribuito, e che per molti pazienti con diabete di tipo 2 una strategia opposta, con pasti meno frequenti concentrati nella prima parte della giornata e periodi di digiuno reale tra un pasto e l’altro, potrebbe essere significativamente più efficace per il controllo della glicemia e della sensibilità insulinica.

Una conversazione da fare con il proprio diabetologo, con i dati in mano. Perché la scienza, su questo tema, ha già cambiato idea.

Riferimenti scientifici citati nell’articolo: — Kahleová H., Belinova L., Malinska H. et al., “Eating two larger meals a day (breakfast and lunch) is more effective than six smaller meals in a reduced-energy regimen for patients with type 2 diabetes: a randomised crossover study”, Diabetologia, 2014; 57(8):1552-1560. doi: 10.1007/s00125-014-3253-5 — Chacón-Herrera et al., “Meal frequency strategies for the management of type 2 diabetes subjects: A systematic review”, PLOS ONE, 2024. doi: 10.1371/journal.pone.0298531. Registrazione PROSPERO: CRD42023431785